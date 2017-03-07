Ноу-хау калужских дорожников: асфальт забрасывали прямо в лужи

Калужане жалуются, что асфальт на дорогах растаял вместе со снегом. Однако, несмотря на то, что весна только началась, дорожники уже во всю латают ямы. Так, один из местных жителей заснял, как ремонтируют улицу Марата. На кадрах, выложенных 6 марта в группе «Калуга жесть» хорошо видно, что асфальт буквально сливают в лужу.

- В воду насыпать, по нормам так? – спрашивает автор. – А толку о того, что вы делаете?

- А если осталось 100 кг (смеси. – Прим. автора), куда их? В карман положить или выбросить проще? – отвечает один из рабочих.

- Вообще красавцы! – восхищается дорожниками автор видео.

- Это вы красавцы! – заявляют они в ответ.

В соцсетях автомобилисты признаются при этом, что следов этого наноремонта на улице Марата уже не найти.

И действительно, глядя на подсохшую лужу, в которую сбрасывали асфальт, кажется, что дорожное полотно давно не латали.

Напомним, что власти не раз заявляли, что правильно используемые добавки и технологии укладки позволяют ремонтировать дороги даже при -6°С. Как правило, для ямочного ремонта проезжей части используются технология литого асфальта. Правда, перед началом работ ямы должны тщательно продувать и только затем заливать в них смесь.

Городская управа в течение вторника, 7 марта, не смогла прокомментировать ситуацию на улице Марата.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.