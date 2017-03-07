Главная > Новости > Авто и транспорт

Ноу-хау калужских дорожников: асфальт забрасывали прямо в лужи

07.03.2017 14:57 9 2318 Елена Французова

Калужане жалуются, что асфальт на дорогах растаял вместе со снегом. Однако, несмотря на то, что весна только началась, дорожники уже во всю латают ямы. Так, один из местных жителей заснял, как ремонтируют улицу Марата. На кадрах, выложенных 6 марта в группе «Калуга жесть» хорошо видно, что асфальт буквально сливают в лужу.

- В воду насыпать, по нормам так? – спрашивает автор. – А толку о того, что вы делаете?

- А если осталось 100 кг (смеси. – Прим. автора), куда их? В карман положить или выбросить проще? – отвечает один из рабочих.

- Вообще красавцы! – восхищается дорожниками автор видео.

- Это вы красавцы! – заявляют они в ответ.

В соцсетях автомобилисты признаются при этом, что следов этого наноремонта на улице Марата уже не найти.

И действительно, глядя на подсохшую лужу, в которую сбрасывали асфальт, кажется, что дорожное полотно давно не латали.

Напомним, что власти не раз заявляли, что правильно используемые добавки и технологии укладки позволяют ремонтировать дороги даже при -6°С. Как правило, для ямочного ремонта проезжей части используются технология литого асфальта. Правда, перед началом работ ямы должны тщательно продувать и только затем заливать в них смесь.

Городская управа в течение вторника, 7 марта, не смогла прокомментировать ситуацию на улице Марата.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Светофоры поменяют на четырёх перекрёстках Калуги 07.03.2017 12:10

Дорогу на Шопино отремонтируют не полностью 06.03.2017 14:23

Фоторепортаж: как мы нашли 9-метровую яму на Шопинской дороге 03.03.2017 16:41

Улицу Тульскую перекроют на 10 часов 03.03.2017 16:05

Калужских школьников возили на неисправных автобусах 02.03.2017 12:24


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 11 марта, 15:00
Занятие по изготовлению хлудневской игрушки
Дом мастеров
вс 12 марта, 12:00
Праздник для детей "Фиксики и эксперименты"
Трактир "Русские традиции"
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

ср 08 марта, 19:02
Концерт "ВМЕСТОКОФЕBand"
Небо, антикафе
чт 09 марта, 19:00
Концерт Владимира Винокура
Филармония
чт 09 марта, 19:00
Концерт Братьев Радченко. "Юбилейный тур"
Арена КТЗ, ДК
чт 09 марта, 19:00
Концерт группы "Мураками"
КГУ им. К.Э. Циолковского

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

06 мар 2017 14:00
Новости компаний

Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Калужским компаниям рассказали про HR-бренды

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

Новости Обнинска
Блоги

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин Вчера 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49

Хорошая музыка - Поют коты

Viktorch1311 02 мар 2017 10:42

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18