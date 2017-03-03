Фоторепортаж: как мы нашли 9-метровую яму на Шопинской дороге

Шопинская дорога на Правом берегу в Калуге давно стала притчей во языцех. Редкий автолюбитель проедет по ней, не сказав крепкое русское словцо. Уставшие после долго рабочего дня пассажиры могут не бояться проехать остановку - как только автобус окажется на этой дороге, они непременно проснутся, подскочив от неожиданности. Пешеходам здесь и вовсе не место. Тротуаров как таковых нет.

Ямы да ухабы – отличительная черта Шопинской дороги. Летом к этой напасти добавляется пыль, а весной и осенью – грязь.

Периодически в редакцию звонят местные жители с просьбой помочь им решить эту проблему. Сегодняшний день не стал исключением.

- Каждый день в час пик на Шопинской дороге пробки, - жалуется по телефону автомобилист Андрей. – Ведь все стараются объехать ямы. А сделать это нереально – они кругом. Наша дорога сейчас выглядит, как после бомбёжки.

В пятницу, 3 марта, мы решили измерить длину и глубину шопинских ям. По дороге на Правый берег разговорились с водителем автобуса. Он пожаловался, что из-за них, порой, не может подъехать к остановке.

Колдобин на этой дороге видимо-невидимо – одна другой глубже и шире. В среднем каждая ямка по метру в длину и 10 см в глубину.

Особенно они «величественны» у остановки напротив поликлиники. Здесь мы обнаружили самую глубокую яму.

На противоположной стороне расплескалось почти озеро. Для полноты картины не хватало купающихся в нем уток.

Чтобы измерить длину этой колдобины, пришлось обратиться за помощью к прохожим.

У нас получилось 8,80 метра.

Отметим, что в четверг, 2 марта, прошли публичные слушания по ремонту Шопинской дороги. Отремонтируют ли её в этом году, читайте в ближайших материалах на нашем сайте.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.