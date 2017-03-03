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Улицу Тульскую перекроют на 10 часов

03.03.2017 16:05 7 1116 Дмитрий Ивьев

С 22:00 пятницы, 3 марта, до 8:00 4 марта в Калуге будет закрыто движение по участку улицы Тульской - от Максима Горького до Фридриха Энгельса. Это связано с ремонтными работами водоканала.

- На перекрестках Тульская-Горького, Тульская-Энгельса движение транспортных средств будет осуществляться в обычном режиме, - сообщили нам в городской управе.


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Тэги: авто

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