Улицу Тульскую перекроют на 10 часов

С 22:00 пятницы, 3 марта, до 8:00 4 марта в Калуге будет закрыто движение по участку улицы Тульской - от Максима Горького до Фридриха Энгельса. Это связано с ремонтными работами водоканала.
- На перекрестках Тульская-Горького, Тульская-Энгельса движение транспортных средств будет осуществляться в обычном режиме, - сообщили нам в городской управе.
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