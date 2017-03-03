Улицу Тульскую перекроют на 10 часов

С 22:00 пятницы, 3 марта, до 8:00 4 марта в Калуге будет закрыто движение по участку улицы Тульской - от Максима Горького до Фридриха Энгельса. Это связано с ремонтными работами водоканала.

- На перекрестках Тульская-Горького, Тульская-Энгельса движение транспортных средств будет осуществляться в обычном режиме, - сообщили нам в городской управе.