Муж с женой по очереди попались пьяными за рулём

На днях в Калуге на подъездной дороге к Киевской трассе очевидцы заметили «Шевроле Каптива», водитель которого агрессивно вёл себя на дороге, подрезая другие машины. Кто-то из свидетелей этого вызвал ДПС.

- «Шевроле» свернул на дорогу, ведущую в сторону Сероводородных озер, - рассказали в среду, 1 марта, в калужском управлении ГИБДД. - Выезд машине заблокировали очевидцы. В салоне «Шевроле» находилась супружеская пара. За рулем была женщина с признаками алкогольного опьянения, которая утверждала, что это она управляла автомобилем. Рядом на пассажирском месте находился мужчина, ее супруг, в таком же состоянии. Очевидцы же заявили, что управлял автомобилем данный мужчина.

Полицейские предложили ему пройти освидетельствование, но он отказался. Для составления протокола необходимо было найти понятых, но в округе никого не было, поэтому инспекторы посадили мужчину в патрульную машину и поехали в сторону подъездной дороги.

- Женщину они предупредили о том, чтобы она не покидала автомобиль и ждала на месте экипаж, - продолжают в ГИБДД. - Когда инспекторы возвращались обратно, они увидели, что навстречу им движется «Шевроле», а за рулем находится супруга правонарушителя. Машина была немедленно остановлена. На вопрос сотрудников полиции, куда она едет, последовал ответ: «Спасать мужа!». Женщина также отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На обоих пьяных водителей составили протоколы. Как сообщает полиция, каждому придется заплатить штраф - по 30 тысяч рублей. Кроме того, за пьяную езду мужчину и женщину лишат водительских удостоверений.