Главная > Новости > Авто и транспорт

Муж с женой по очереди попались пьяными за рулём

01.03.2017 15:23 16 1445 Дмитрий Ивьев
Муж с женой по очереди попались пьяными за рулём

На днях в Калуге на подъездной дороге к Киевской трассе очевидцы заметили «Шевроле Каптива», водитель которого агрессивно вёл себя на дороге, подрезая другие машины. Кто-то из свидетелей этого вызвал ДПС.

- «Шевроле» свернул на дорогу, ведущую в сторону Сероводородных озер, - рассказали в среду, 1 марта, в калужском управлении ГИБДД. - Выезд машине заблокировали очевидцы. В салоне «Шевроле» находилась супружеская пара. За рулем была женщина с признаками алкогольного опьянения, которая утверждала, что это она управляла автомобилем. Рядом на пассажирском месте находился мужчина, ее супруг, в таком же состоянии. Очевидцы же заявили, что управлял автомобилем данный мужчина.

Полицейские предложили ему пройти освидетельствование, но он отказался. Для составления протокола необходимо было найти понятых, но в округе никого не было, поэтому инспекторы посадили мужчину в патрульную машину и поехали в сторону подъездной дороги.

- Женщину они предупредили о том, чтобы она не покидала автомобиль и ждала на месте экипаж, - продолжают в ГИБДД. - Когда инспекторы возвращались обратно, они увидели, что навстречу им движется «Шевроле», а за рулем находится супруга правонарушителя. Машина была немедленно остановлена. На вопрос сотрудников полиции, куда она едет, последовал ответ: «Спасать мужа!». Женщина также отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На обоих пьяных водителей составили протоколы. Как сообщает полиция, каждому придется заплатить штраф - по 30 тысяч рублей. Кроме того, за пьяную езду мужчину и женщину лишат водительских удостоверений.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Киевская трасса ограничится двумя платными участками 01.03.2017 09:48

Трасса М3 станет платной с конца марта 27.02.2017 09:28

МЧС предупредило о гололедице 22.02.2017 11:53

Водителей просят отложить поездки из-за метели 21.02.2017 12:05

ГИБДД устроит массовые проверки на февральских праздниках 21.02.2017 11:06


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 16 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 05 марта, 17:00
Сказочный балет "Белоснежка и 7 гномов"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 04 марта, 10:30
Мастер-класс "Открытка к 8 марта"
Дом мастеров
сб 04 марта, 12:00
Мастер-класс по плетению из лозы
Дом мастеров
сб 04 марта, 15:00
Занятие по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 04 марта, 16:30
Мастер-класс "Цветок из шерсти"
Дом мастеров

Концерты

чт 02 марта, 19:00
Концерт группы "Звери"
Арена КТЗ, ДК
пт 03 марта, 19:00
Концерт Виктора Королёва. "55!"
Арена КТЗ, ДК
чт 02 марта, 19:00
Концерт группы Jazzatov Band
Дом музыки
пт 03 марта, 19:00
Концерт "Табор возвращается"
Филармония

Кино

Великая стена
Лего Фильм: Бэтмен
Защитники
Вурдалаки
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка финансирует аграриев по новой программе льготного кредитования

Сегодня 09:31
Новости компаний

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

В 2016 году филиал «Калугаэнерго» выполнил техприсоединение электроустановок 7879 потребителей

В программе лояльности «Ростелекома» для частных клиентов появились инвайт-коды от Wargaming

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50

Артем Летний's блог - Никто не знает

Артем Летний 22 фев 2017 19:56

Нитуш's блог - Маленький конкурс от Нитуш!!!!!!

Нитуш 15 фев 2017 22:43