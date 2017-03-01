Муж с женой по очереди попались пьяными за рулём

На днях в Калуге на подъездной дороге к Киевской трассе очевидцы заметили «Шевроле Каптива», водитель которого агрессивно вёл себя на дороге, подрезая другие машины. Кто-то из свидетелей этого вызвал ДПС.
- «Шевроле» свернул на дорогу, ведущую в сторону Сероводородных озер, - рассказали в среду, 1 марта, в калужском управлении ГИБДД. - Выезд машине заблокировали очевидцы. В салоне «Шевроле» находилась супружеская пара. За рулем была женщина с признаками алкогольного опьянения, которая утверждала, что это она управляла автомобилем. Рядом на пассажирском месте находился мужчина, ее супруг, в таком же состоянии. Очевидцы же заявили, что управлял автомобилем данный мужчина.
Полицейские предложили ему пройти освидетельствование, но он отказался. Для составления протокола необходимо было найти понятых, но в округе никого не было, поэтому инспекторы посадили мужчину в патрульную машину и поехали в сторону подъездной дороги.
- Женщину они предупредили о том, чтобы она не покидала автомобиль и ждала на месте экипаж, - продолжают в ГИБДД. - Когда инспекторы возвращались обратно, они увидели, что навстречу им движется «Шевроле», а за рулем находится супруга правонарушителя. Машина была немедленно остановлена. На вопрос сотрудников полиции, куда она едет, последовал ответ: «Спасать мужа!». Женщина также отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
На обоих пьяных водителей составили протоколы. Как сообщает полиция, каждому придется заплатить штраф - по 30 тысяч рублей. Кроме того, за пьяную езду мужчину и женщину лишат водительских удостоверений.
|
Киевская трасса ограничится двумя платными участками 01.03.2017 09:48
Трасса М3 станет платной с конца марта 27.02.2017 09:28
МЧС предупредило о гололедице 22.02.2017 11:53
Водителей просят отложить поездки из-за метели 21.02.2017 12:05
ГИБДД устроит массовые проверки на февральских праздниках 21.02.2017 11:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: