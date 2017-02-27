Два автобусных маршрута поменяли расписание

В Калуге внесены изменения в расписание движения двух автобусных маршрутов - №22 и №30. В понедельник, 27 февраля, об этом сообщает городская управа.
Маршрут №22 «Рынок – Анненки - Калуга-2 - Анненки» (льготный) с 27 февраля:
|Отправление от рынка
|Отправление от мкр. Анненки
|Отправление от ст. Калуга-2
|8:15
|8:30
|9:05
|9:30
|9:15
|10:05
|11:00
|10:15
|11:30
|12:00
|11:40
|12:30
|13:00
|12:40
|13:30
|15:00
|13:45
|15:45
|16:10
|15:50
|16:45
|17:10
|16:50
|17:45
|18:05
|17:50
|18:40
|18:50
Маршрут № 30 (ночной) «ст. Калуга 1 – ст. Калуга 2» (льготный) с 28 февраля:
|Отправление от ст. Калуга 1
|Отправление от ст. Калуга 2
|20:20
|21:30
|22:10
|22:45
|23:20
|23:50
|00:15
|01:15
|03:15
|04:00
|04:40
|05:20
|05:55
|06:35
|07:20
|08:05
- В зависимости от дорожной ситуации в городе расписание может смещаться на 3-5 минут, - предупреждают в администрации.
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