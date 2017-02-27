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Два автобусных маршрута поменяли расписание

27.02.2017 15:37 0 1427 Дмитрий Ивьев
Два автобусных маршрута поменяли расписание

В Калуге внесены изменения в расписание движения двух автобусных маршрутов - №22 и №30. В понедельник, 27 февраля, об этом сообщает городская управа.

Маршрут №22 «Рынок – Анненки - Калуга-2 - Анненки» (льготный) с 27 февраля:

Отправление от рынка Отправление от мкр. Анненки Отправление от ст. Калуга-2
8:15 8:30 9:05
9:30 9:15 10:05
11:00 10:15 11:30
12:00 11:40 12:30
13:00 12:40 13:30
15:00 13:45 15:45
16:10 15:50 16:45
17:10 16:50 17:45
18:05 17:50 18:40
  18:50  

Маршрут № 30 (ночной) «ст. Калуга 1 – ст. Калуга 2» (льготный) с 28 февраля:

Отправление от ст. Калуга 1 Отправление от ст. Калуга 2
20:20 21:30
22:10 22:45
23:20 23:50
00:15 01:15
03:15 04:00
04:40 05:20
05:55 06:35
07:20 08:05

- В зависимости от дорожной ситуации в городе расписание может смещаться на 3-5 минут, - предупреждают в администрации.

 


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