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МЧС предупредило о гололедице

22.02.2017 11:53 2 772 Дмитрий Ивьев
МЧС предупредило о гололедице

В среду, 22 февраля, на территории Калужской области возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупреждает ГУ МЧС.

На дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят быть осторожными на трассах. При плохих погодных условиях необходимо снизить скорость, новичкам лучше не выезжать на оживлённые трассы.


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Тэги: авто мчс

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