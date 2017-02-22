МЧС предупредило о гололедице

В среду, 22 февраля, на территории Калужской области возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупреждает ГУ МЧС.
На дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят быть осторожными на трассах. При плохих погодных условиях необходимо снизить скорость, новичкам лучше не выезжать на оживлённые трассы.
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