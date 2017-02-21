Водителей просят отложить поездки из-за метели

Мокрый снег на территории Калужской области будет идти до конца дня. Местами возможна гололедица, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

- Призываем всех участников дорожного движения к внимательности и осторожности, - говорится в обращении дорожной полиции. - Рекомендуем вам до окончания метели отложить дальние поездки.

Не рекомендуют также выезжать на загородные дороги начинающим водителям.