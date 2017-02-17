ГИБДД подарит экскурсию в музей за лучшее фото

Калужская дорожная полиция на днях объявила конкурс «Пристегни свое будущее!». Поучаствовать в нем могут все желающие автомобилисты.

- Для участия необходимо предоставить оригинальные фотографии своей семьи или отдельных ее представителей в автомобиле, на которых водитель и все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети находятся в автокреслах, - говорят в УГИБДД.

Кроме того, участникам необходимо придумать креативный слоган, призывающий пристегиваться ремнем безопасности во время движения и перевозить ребенка только в соответствии с действующими ПДД.

Присылать фотографии можно на электронный адрес konkurs_gibdd40@mail.ru до 10 мая.

Авторы самых креативных фотографий получат возможность посетить музей УГИБДД по Калужской области.