ГИБДД подарит экскурсию в музей за лучшее фото

Калужская дорожная полиция на днях объявила конкурс «Пристегни свое будущее!». Поучаствовать в нем могут все желающие автомобилисты.
- Для участия необходимо предоставить оригинальные фотографии своей семьи или отдельных ее представителей в автомобиле, на которых водитель и все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети находятся в автокреслах, - говорят в УГИБДД.
Кроме того, участникам необходимо придумать креативный слоган, призывающий пристегиваться ремнем безопасности во время движения и перевозить ребенка только в соответствии с действующими ПДД.
Присылать фотографии можно на электронный адрес konkurs_gibdd40@mail.ru до 10 мая.
Авторы самых креативных фотографий получат возможность посетить музей УГИБДД по Калужской области.
|
Водителей предупредили о плохих погодных условиях 17.02.2017 11:52
Калужан просят убрать машины с восьми улиц 16.02.2017 15:58
Калужан попросили убрать машины с семи улиц 15.02.2017 14:47
В Калуге арестовали лихача за рулём маршрутки 15.02.2017 12:28
10 улиц Калуги просят очистить от машин 14.02.2017 16:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: