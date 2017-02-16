Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 17 февраля, в Калуге продолжат очищать улицы от залежавшегося снега. Городская управа просит автомобилистов временно не оставлять машины на восьми улицах:

ул. Дзержинского (от ул. Рылеева до ул. Баумана),

ул. Георгиевская (от ул. Рылеева до ул. Баумана),

пл. Театральная,

ул. Плеханова (от ул. Кирова до ул. Достоевского),

ул. 65 лет Победы (от аллеи Баранова до ул. Серафима Туликова),

ул. Московская (от ул. Кибальчича до ул. Светлая),

ул. Воронина,

ул. Грабцевское шоссе (от ул. Моторной до д. 112 а).

Кроме этого, днем, 17 февраля, будут производиться работы на ул. Инженерной.