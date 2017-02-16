Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 17 февраля, в Калуге продолжат очищать улицы от залежавшегося снега. Городская управа просит автомобилистов временно не оставлять машины на восьми улицах:
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Кроме этого, днем, 17 февраля, будут производиться работы на ул. Инженерной.
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