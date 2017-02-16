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Калужан просят убрать машины с восьми улиц

16.02.2017 15:58 2 849 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 17 февраля, в Калуге продолжат очищать улицы от залежавшегося снега. Городская управа просит автомобилистов временно не оставлять машины на восьми улицах:

  • ул. Дзержинского (от ул. Рылеева до ул. Баумана),
  • ул. Георгиевская (от ул. Рылеева до ул. Баумана),
  • пл. Театральная,
  • ул. Плеханова (от ул. Кирова до ул. Достоевского),
  • ул. 65 лет Победы (от аллеи Баранова до ул. Серафима Туликова),
  • ул. Московская (от ул. Кибальчича до ул. Светлая),
  • ул. Воронина,
  • ул. Грабцевское шоссе (от ул. Моторной до д. 112 а).

Кроме этого, днем, 17 февраля, будут производиться работы на ул. Инженерной.


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Тэги: авто

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