Калужан попросили убрать машины с семи улиц

В ночь на четверг, 16 февраля, в Калуге коммунальщики собираются вывозить снег с семи улиц.
Городская управа просит на время не парковать там автомобили:
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