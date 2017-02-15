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Калужан попросили убрать машины с семи улиц

15.02.2017 14:47 4 1014 Дмитрий Ивьев
Калужан попросили убрать машины с семи улиц

В ночь на четверг, 16 февраля, в Калуге коммунальщики собираются вывозить снег с семи улиц.

Городская управа просит на время не парковать там автомобили:

  • ул. Кирова,
  • скв. Мира,
  • ул. Рылеева (от ул. Суворова до ул. Георгиевской),
  • ул. 65 лет Победы (от аллеи Баранова до ул. Серафима Туликова),
  • ул. Воронина,
  • ул. Грабцевское шоссе (от пл. Маяковского до ул. Моторной - четная сторона),
  • ул. Московская (от ул. Кибальчича до ул. Светлая).


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Тэги: авто

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