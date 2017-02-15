Калужан попросили убрать машины с семи улиц

15.02.2017 14:47 1014 Дмитрий Ивьев

В ночь на четверг, 16 февраля, в Калуге коммунальщики собираются вывозить снег с семи улиц. Городская управа просит на время не парковать там автомобили: ул. Кирова,

скв. Мира,

ул. Рылеева (от ул. Суворова до ул. Георгиевской),

ул. 65 лет Победы (от аллеи Баранова до ул. Серафима Туликова),

ул. Воронина,

ул. Грабцевское шоссе (от пл. Маяковского до ул. Моторной - четная сторона),

ул. Московская (от ул. Кибальчича до ул. Светлая).





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей: 4 шт.