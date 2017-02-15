В Калуге арестовали лихача за рулём маршрутки

В Калуге в ходе традиционного мероприятия «Нелегальный перевозчик» сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего водителя микроавтобуса «Пежо», работавшего на маршруте № 95.
Хотя у него не было водительских прав, путевого листа, предрейсового медицинского осмотра и осмотра машины, мужчина перевозил людей. Кроме того, он осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии и карты маршрута.
- При проверке по базам данных МВД было установлено, что в 2016 году водитель 31 раз привлекался за нарушение ПДД, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Основной вид нарушений - превышение скорости. Также в прошлом году он был трижды лишен права управления: в январе на 12 месяцев за оставление места ДТП, в феврале на 20 месяцев за управление в состоянии опьянения, в марте на 20 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Водителю «Пежо» придётся заплатить штраф - 60 тысяч рублей. А за управление маршруткой, будучи лишенным прав, суд приговорил его к 10 суткам ареста.
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