10 улиц Калуги просят очистить от машин

В ночное время суток муниципальные службы ведут уборку улиц от снега. Часто ей препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, просит вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.
В ночь на 15 февраля планируется проведение работ по вывозу снега по следующим адресам:
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