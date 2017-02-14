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10 улиц Калуги просят очистить от машин

14.02.2017 16:16 2 884 Дмитрий Ивьев
10 улиц Калуги просят очистить от машин

В ночное время суток муниципальные службы ведут уборку улиц от снега. Часто ей препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, просит вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.

В ночь на 15 февраля планируется проведение работ по вывозу снега по следующим адресам:

  • пер. Вишневского,
  • ул. Святослава Федорова,
  • ул. Константиновых,
  • ул. Герцена (от Труда до Суворова),
  • ул. Максима Горького (от Никитина до Войкова),
  • пл. Победы,
  • ул. Кирова,
  • скв. Мира,
  • ул. Плеханова (от Кирова до Пушкина),
  • автодорога от аллеи Баранова до ул. Серафима Туликова вдоль мкр. Правград.


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