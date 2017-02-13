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Водителей просят убрать машины с 9 улиц

13.02.2017 14:50 5 1419 Дмитрий Ивьев
Водителей просят убрать машины с 9 улиц

В ночь на вторник, 14 февраля, в Калуге вывезут снег с девяти улиц. Водителей просят не парковать там автомобили, чтобы не мешать технике коммунальщиков.

Как сообщает городская управа, работы будут проводиться на следующих улицах:

  • ул. Рылеева,
  • ул. Труда;
  • ул. Майская (нечетная сторона);
  • ул. Дорожная  (нечетная сторона);
  • ул. Достоевского (от Рылеева до Московской);
  • ул. Марата (от Достоевского до Дзержинского);
  • ул. Дзержинского (от Марата до Рылеева);
  • ул. Плеханова (от Кирова до Пушкина);
  • ул. 65 лет Победы (от д. 27 до ул. Фомушина вдоль ЖК «Лесной»).


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Тэги: авто

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