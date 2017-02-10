Снег ночью вывезут с шести улиц

10.02.2017 16:40 656 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 11 февраля, в Калуге снег будут вывозить с шести улиц. Городская управа просит не парковать там машины. ул. Дзержинского (от ул. Театральной до ул. Марата);

пл. Театральная;

ул. Майская;

ул. Дорожная;

пер. Труда;

ул. Телевизионная (от К.Либкнехта до пер. Безымянный).





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