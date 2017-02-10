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Снег ночью вывезут с шести улиц

10.02.2017 16:40 1 656 Дмитрий Ивьев
Снег ночью вывезут с шести улиц

В ночь на субботу, 11 февраля, в Калуге снег будут вывозить с шести улиц. Городская управа просит не парковать там машины.

  • ул. Дзержинского (от ул. Театральной до ул. Марата);
  • пл. Театральная;
  • ул. Майская;
  • ул. Дорожная;
  • пер. Труда;
  • ул. Телевизионная (от К.Либкнехта до пер. Безымянный).


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Тэги: авто

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