В центре Калуги из-за съёмок фильма перекроют шесть улиц

с 6:00 до 20:00 на ул. Баумана (участок от ул. Георгиевской до ул. Пушкина);

с 6:00 до 15:00 на ул. Рылеева (от ул. Достоевского до ул. Георгиевской);

с 6:00 до 15:00 на ул. Георгиевской (от ул. Рылеева до ул. Плеханова);

с 7:00 до 15:00 на улице К. Маркса;

с 7:00 до 15:00 на улице Чебышева (от ул. Достоевского до ул. Театральной);

с 7:00 до 15:00 на улице Театральной (от ул. Достоевского до ул. Дарвина).