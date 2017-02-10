Улицу Баумана перекроют на три дня

С 14 по 16 февраля в дневное время в Калуге будет полностью перекрыто движение на улице Баумана, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала».

С 09:00 до 19:00 там нельзя будет проехать из-за проведения ремонтных работ.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.