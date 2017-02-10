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Инспекторы ГИБДД ездили на «скорой», чтобы поймать нарушителей

10.02.2017 11:15 19 1990 Дмитрий Ивьев
Инспекторы ГИБДД ездили на «скорой», чтобы поймать нарушителей

Инспекторы ГИБДД 31 января и 7 февраля провели на территории Калуги профилактическую акцию «Уступи дорогу скорой».

Сотрудники дорожной полиции ездили в салоне машины «Скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Инспекторов сопровождала машина ДПС.

Абсолютное большинство автомобилистов пропускали «скорую», однако трое нарушителей все-таки попались.


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Тэги: авто гибдд

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