Инспекторы ГИБДД ездили на «скорой», чтобы поймать нарушителей

10.02.2017 11:15 1990 Дмитрий Ивьев

Инспекторы ГИБДД 31 января и 7 февраля провели на территории Калуги профилактическую акцию «Уступи дорогу скорой». Сотрудники дорожной полиции ездили в салоне машины «Скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Инспекторов сопровождала машина ДПС. Абсолютное большинство автомобилистов пропускали «скорую», однако трое нарушителей все-таки попались.





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