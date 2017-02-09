Калужан просят убрать машины с семи улиц

В ночь на пятницу, 10 февраля, в Калуге будут вывозить снег с семи улиц. Коммунальщики просят жителей города не оставлять на этих участках свои автомобили.
- В ночное время суток муниципальные службы ведут уборку улиц от снега, - говорится в обращении комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги. - Часто ей препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.
В ночь на 10 февраля планируется вывезти снег с этих улиц:
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