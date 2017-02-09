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Калужан просят убрать машины с семи улиц

09.02.2017 15:44 4 1729 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с семи улиц

В ночь на пятницу, 10 февраля, в Калуге будут вывозить снег с семи улиц. Коммунальщики просят жителей города не оставлять на этих участках свои автомобили.

- В ночное время суток муниципальные службы ведут уборку улиц от снега, - говорится в обращении комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги. - Часто ей препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.

В ночь на 10 февраля планируется вывезти снег с этих улиц:

  • ул. М. Горького (от ул. М.Жукова до ул. Никитина),
  • ул. Дзержинского (от ул. Театральной до ул. Марата);
  • ул. Кубяка (от пл. Кубяка до пер. Кубяка),
  • ул. Малоярославецкая (от ул. Кибальчича до разворотного кольца),
  • ул. Кибальчича (от ул. Московская до ул. Ермоловская),
  • ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Константиновых),
  • пер. Труда.


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