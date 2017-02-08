Автопоездам закроют въезд в Калугу

Недовольство разъезжающими по Калуге автопоездами высказали на планёрке в горуправе 6 февраля городские чиновники.

- Надо либо запрещать вообще им въезд, либо только ночью, чтобы не мешали людям, - сказал по этому поводу городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Наши муниципальные нормативные акты позволят нам перекрыть въезд в город.

- Нужно решать этот вопрос, - добавил заместитель председателя гордумы Сергей ПАВЛОВ. – У нас улицы небольшие, дороги не предназначены для этого. Необходимо строить логистический центр.

- Это один из самых весомых проектов, которым мы обязательно должны заняться в самое ближайшее время, - согласился градоначальник. – Количество крупных торговых центров увеличивается. На Правом берегу через месяц будет строиться громадный гипермаркет «Глобус». Он тоже принесёт огромный поток и притяжение автовладельцев и грузовиков. Где они будут разгружаться?

По словам чиновников, этот вопрос активно прорабатывался, однако его пришлось отложить, поскольку основным ритейлерам проект оказался неинтересен.

- Он нам интересен! – ответил Горобцов. – Никто не захочет строить просто так. Логистический центр – это отдельный бизнес-проект. Конечно, наши ритейлеры не заинтересованы вкладываться в него. Значит, появится лицо, которому он интересен. Это всё должно быть в программе безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД попросили также учесть в новой программе возможность исключить практику перевода жилого фонда в нежилой.

- В помещениях открываются торговые точки, офисы. Они становятся объектами притяжения граждан, - пояснили свою мысль автоинспекторы. – Как следствие, нуждаются в парковочных местах, организация которых в центре города зачастую невозможна.

Напомним: работа над программой безопасности дорожного движения начнётся в ближайшие два месяца. Она рассчитана на 3 года. Реализовать проект власти рассчитывают до 2021 года.