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Парковку запретят на улице Первомайской

07.02.2017 12:53 0 565 Дмитрий Ивьев

Комиссия по безопасности дорожного движения в Калуге на днях приняла решения об изменении схемы организации дорожного движения на некоторых улицах, сообщает городская управа.

Вводится запрет на парковку по нечётной стороне улицы Первомайской на участке от улицы Луначарского до дома №41 по улице Первомайской.

На участке улицы Советской от дома № 88 до заправочной станции «Газпром» запрещается парковка большегрузного транспорта.


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Тэги: авто

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