Автомобилист пытался поменять просроченные поддельные права

51-летний житель Дзержинского района обвиняется в использовании заведомо подложного документа – водительских прав.

В 2006 году в Москве он приобрел подложный бланк водительского удостоверения на свое имя. А спустя 10 лет – в ноябре 2016 года – решил заменить просроченные поддельные права в МРЭО ГИБДД города Кондрово.

- В ходе проверки установлен факт наличия в данном водительском удостоверении признаков подделки, - сообщает во вторник, 7 февраля, прокуратура Калужской области. - В соответствии с заключением технико-криминалистической экспертизы бланк поддельного водительского удостоверения изготовлен не производством ФГУП «Гознак».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Автомобилисту грозит до двух лет исправительных работ.