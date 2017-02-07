Автомобилист пытался поменять просроченные поддельные права

51-летний житель Дзержинского района обвиняется в использовании заведомо подложного документа – водительских прав.
В 2006 году в Москве он приобрел подложный бланк водительского удостоверения на свое имя. А спустя 10 лет – в ноябре 2016 года – решил заменить просроченные поддельные права в МРЭО ГИБДД города Кондрово.
- В ходе проверки установлен факт наличия в данном водительском удостоверении признаков подделки, - сообщает во вторник, 7 февраля, прокуратура Калужской области. - В соответствии с заключением технико-криминалистической экспертизы бланк поддельного водительского удостоверения изготовлен не производством ФГУП «Гознак».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Автомобилисту грозит до двух лет исправительных работ.
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