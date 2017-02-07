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Автомобилист пытался поменять просроченные поддельные права

07.02.2017 10:56 8 3337 Елена Французова
Автомобилист пытался поменять просроченные поддельные права

51-летний житель Дзержинского района обвиняется в использовании заведомо подложного документа – водительских прав.

В 2006 году в Москве он приобрел подложный бланк водительского удостоверения на свое имя. А спустя 10 лет – в ноябре 2016 года – решил заменить просроченные поддельные права в МРЭО ГИБДД города Кондрово.

- В ходе проверки установлен факт наличия в данном водительском удостоверении признаков подделки, - сообщает во вторник, 7 февраля, прокуратура Калужской области. - В соответствии с заключением технико-криминалистической экспертизы бланк поддельного водительского удостоверения изготовлен не производством ФГУП «Гознак».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Автомобилисту грозит до двух лет исправительных работ.


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Тэги: авто гибдд

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