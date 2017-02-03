Главная > Новости > Авто и транспорт

Калужанина арестовали за тонированную машину

03.02.2017 16:30 13 2592 Дмитрий Ивьев
Калужанина арестовали за тонированную машину

В Калуге на трое суток арестовали водителя тонированной машины.

Утром в четверг, 2 февраля, инспекторы ГИБДД остановили его на площади Маяковского. Как позже выяснилось, с запрещенной тонировкой он попался первый раз ещё 1 января. Однако стекла на авто за месяц не очистил. Калужский районный суд вынес ему наказание в виде ареста на трое суток.

Всего за день в Калуге с тонировкой попался 81 водитель.

В ГИБДД напоминают, что допустимая норма светопропускания стекол в соответствии с техническим регламентом составляет не менее 70%.

- По мнению медицинских работников, тонировка боковых стекол автомобиля влияет на зрение, особенно у водителей, проводящих за рулем по несколько часов в день, - отмечают в дорожной полиции. - Эффект «искажения зрения» происходит, когда водитель, посмотрев в зеркало заднего вида через затонированное стекло справа, бросает взгляд на незатонированное лобовое стекло. При взгляде через тонированные поверхности в ночное и вечернее время снижается контрастность. Смена условий зрения с тонированного стекла на не тонированное может сопровождаться более сложной зрительной адаптацией и влиять на скорость реакции человека.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Калужан просят убрать машины с шести улиц 03.02.2017 15:02

Горуправа опубликовала график проведения ямочного ремонта 03.02.2017 14:21

Держи кошелёк шире: дорожники озвучили прайс за проезд по М3 02.02.2017 16:21

Окружную дорогу начнут ремонтировать с 1 марта 02.02.2017 10:16

В Калуге водителей маршруток накажут за перегруз 01.02.2017 09:56


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 11:01
Детский квест "Заюшкина избушка"
Небо, антикафе
сб 04 февраля, 12:00
Тайна разбитой картины
Калужский областной краеведческий музей
сб 04 февраля, 14:00
Мастер-класс "Поделки из дисков"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

сб 04 февраля, 13:00
Фестиваль народной песни "Ой, Мороз-мороз..."
Силикатный, ДК
сб 04 февраля, 18:00
"IP ORCHESTRA" под руководством Игоря Пономаренко "Наши рок-хиты"
Филармония
чт 09 февраля, 19:00
«Играй, гармонь! 30 лет в эфире!»
Филармония
вс 05 февраля, 17:00
Ансамбль танца "Образ". "В поисках сказки"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Отпетые напарники
Притяжение
Балерина
Космос между нами
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 01 фев 2017 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55