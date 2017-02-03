Калужанина арестовали за тонированную машину

В Калуге на трое суток арестовали водителя тонированной машины.

Утром в четверг, 2 февраля, инспекторы ГИБДД остановили его на площади Маяковского. Как позже выяснилось, с запрещенной тонировкой он попался первый раз ещё 1 января. Однако стекла на авто за месяц не очистил. Калужский районный суд вынес ему наказание в виде ареста на трое суток.

Всего за день в Калуге с тонировкой попался 81 водитель.

В ГИБДД напоминают, что допустимая норма светопропускания стекол в соответствии с техническим регламентом составляет не менее 70%.

- По мнению медицинских работников, тонировка боковых стекол автомобиля влияет на зрение, особенно у водителей, проводящих за рулем по несколько часов в день, - отмечают в дорожной полиции. - Эффект «искажения зрения» происходит, когда водитель, посмотрев в зеркало заднего вида через затонированное стекло справа, бросает взгляд на незатонированное лобовое стекло. При взгляде через тонированные поверхности в ночное и вечернее время снижается контрастность. Смена условий зрения с тонированного стекла на не тонированное может сопровождаться более сложной зрительной адаптацией и влиять на скорость реакции человека.