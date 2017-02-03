Горуправа опубликовала график проведения ямочного ремонта

До 20 февраля в Калуге проведут ямочный ремонт на 9 дорогах. Согласно опубликованному на сайте горуправы в пятницу, 3 февраля, графику, до 6 февраля должны быть полностью выполнены работы на дамбе Яченского водохранилища (сейчас процент выполнения составляет 60%), до 7-го числа – на улицах Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Там процент выполнения на данный момент равен 80%.
- Ямочный ремонт выполняется литой асфальтобетонной смесью, позволяющей проводить работы в зимнее время, в том числе во время выпадения осадков, - отметили участники состоявшегося накануне заседания городского Общественного совета по оптимизации дорожного движения.
По большей части, основанием для проведения ямочного ремонта стали предписания ГИБДД. К ликвидации разрытий подрядчики приступят при наступлении соответствующего температурного режима, сообщает пресс-служба горуправы.
|Адрес
|Ориентировочные сроки выполнения работ
|Процент выполнения
|Дамба Яченского водохранилища
|6 февраля
|60%
|ул. Пушкина
|7 февраля
|80%
|ул. Салтыкова-Щедрина
|7 февраля
|80%
|ул. Никитина от д. 25-17
|13 февраля
|10%
|ул. Киевский проезд, район д.46 по ул.Хрустальной
|10 февраля
|50%
|ул. Пухова, д. 13
|10 февраля
|50%
|ул. Рылеева, д. 7
|10 февраля
|50%
|ул. Плеханова, д.1
|10 февраля
|50%
|ул. Генерала Попова
|20 февраля
|10%
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