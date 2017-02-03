Горуправа опубликовала график проведения ямочного ремонта

До 20 февраля в Калуге проведут ямочный ремонт на 9 дорогах. Согласно опубликованному на сайте горуправы в пятницу, 3 февраля, графику, до 6 февраля должны быть полностью выполнены работы на дамбе Яченского водохранилища (сейчас процент выполнения составляет 60%), до 7-го числа – на улицах Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Там процент выполнения на данный момент равен 80%.

- Ямочный ремонт выполняется литой асфальтобетонной смесью, позволяющей проводить работы в зимнее время, в том числе во время выпадения осадков, - отметили участники состоявшегося накануне заседания городского Общественного совета по оптимизации дорожного движения.

По большей части, основанием для проведения ямочного ремонта стали предписания ГИБДД. К ликвидации разрытий подрядчики приступят при наступлении соответствующего температурного режима, сообщает пресс-служба горуправы.