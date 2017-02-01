Разборки на дороге: иномарки перекрыли проезд льготным «ПАЗикам»

В среду, 1 февраля, в Калуге в микрорайоне «Кошелев» иномарки преградили проезд льготным автобусам. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть», это были очередные разборки маршруточников.

- Действительно, в микрорайоне были припаркованы несколько автомобилей так, что они заградили проезд общественному транспорту, - сообщили в УГИБДД России по Калуге. - Экипаж ДПС подъехал на место. Виновные лица установлены и привлечены к административной ответственности.

Напомним, что это не первый подобный случай в Калуге. Летом прошлого года на конечной остановке в «Кошелеве» выезд «ПАЗиков» блокировали частные легковые автомобили: спереди и сзади.