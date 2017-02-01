Главная > Новости > Авто и транспорт

Разборки на дороге: иномарки перекрыли проезд льготным «ПАЗикам»

01.02.2017 18:38 6 3673 Елена Французова

В среду, 1 февраля, в Калуге в микрорайоне «Кошелев» иномарки преградили проезд льготным автобусам. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть», это были очередные разборки маршруточников.

-  Действительно, в микрорайоне были  припаркованы несколько автомобилей так, что они заградили проезд общественному транспорту, - сообщили в УГИБДД России по Калуге. - Экипаж ДПС подъехал на место. Виновные лица установлены и привлечены к административной ответственности.

Напомним, что это не первый подобный случай в Калуге. Летом прошлого года на конечной остановке  в «Кошелеве» выезд «ПАЗиков» блокировали  частные легковые автомобили: спереди и сзади.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

чт 02 февраля, 18:00
Мастер-класс "Валяние шерсти"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 14:00
Мастер-класс "Поделки из дисков"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

пт 03 февраля, 18:00
Концерт Ashen Light
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 февраля, 19:00
Концерт "Как родилась песня"
Дом музыки
сб 04 февраля, 13:00
Фестиваль народной песни "Ой, Мороз-мороз..."
Силикатный, ДК
сб 04 февраля, 18:00
"IP ORCHESTRA" под руководством Игоря Пономаренко "Наши рок-хиты"
Филармония

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 Вчера 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55