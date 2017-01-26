Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 27 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Городская управа просит автомобилистов не ставить там машины.

- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении администрации.

Планируется вывозить снег по следующим адресам:

пер. Вишневского,

ул. С.Федорова,

ул. Гурьянова,

ул. Вишневского,

ул. Огарева,

ул. Никитина,

ул. Московская (от Ленина до Кирова),

ул. Тульская (от д. 102 до ул. Луначарского).

Также снег уберут с развязки по улице Гагарина.