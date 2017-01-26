Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 27 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Городская управа просит автомобилистов не ставить там машины.
- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении администрации.
Планируется вывозить снег по следующим адресам:
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Также снег уберут с развязки по улице Гагарина.
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