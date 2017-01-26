Главная > Новости > Авто и транспорт

Калужан просят убрать машины с восьми улиц

26.01.2017 14:30 14 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с восьми улиц

В ночь на пятницу, 27 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Городская управа просит автомобилистов не ставить там машины.

- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении администрации.

Планируется вывозить снег по следующим адресам:

  • пер. Вишневского,
  • ул. С.Федорова,
  • ул. Гурьянова,
  • ул. Вишневского,
  • ул. Огарева,
  • ул. Никитина,
  • ул. Московская (от Ленина до Кирова),
  • ул. Тульская (от д. 102 до ул. Луначарского).

Также снег уберут с развязки по улице Гагарина.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

В Турынино ограничили движение 26.01.2017 10:45

Проверка слуха: три троллейбуса попали в аварию? 25.01.2017 16:35

Метель ограничит видимость на дорогах 24.01.2017 11:26

По Калуге пустили троллейбусы без кондукторов 20.01.2017 14:53

Авария на водопроводе устроила транспортный коллапс в Турынино 20.01.2017 09:22


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 14 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 января, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 28 января, 11:00
Заюшкина избушка
Станция Творчества
сб 28 января, 16:00
Вилли и шоколадная фабрика
Станция Творчества
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 29 января, 16:00
Школа мастерства от Алисы в Стране Чудес
Ambassador Hotel & Suites Kaluga

Концерты

пт 27 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
пт 27 января, 19:00
Мы из джаза
Филармония
пт 27 января, 21:00
Vespercellos
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 28 января, 13:00
Концерт хора ветеранов «Преображение»
Городской досуговый центр

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13