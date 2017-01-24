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Метель ограничит видимость на дорогах

24.01.2017 11:26 0 Алёна Павлова
Метель ограничит видимость на дорогах

Во вторник, 24 января, погода серьезно осложнила обстановку на дорогах Калужской области. 

-  На территории региона ожидается выпадение осадков в виде снега, местами метель, снежные заносы, что повлечет за собой ухудшение видимости на дорогах, - разослала предупреждение пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что при приближении к перекресткам, светофорам и переходам водителям следует снижать скорость заранее. 

Пешеходам стоит переходить проезжую часть только убедившись в безопасности перехода. А в темное время носить светоотражающие элементы.

По данным МЧС, на дорогах не только снег и метель, но и гололед. 


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Тэги: авто транспорт

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