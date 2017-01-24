Метель ограничит видимость на дорогах

Во вторник, 24 января, погода серьезно осложнила обстановку на дорогах Калужской области.
- На территории региона ожидается выпадение осадков в виде снега, местами метель, снежные заносы, что повлечет за собой ухудшение видимости на дорогах, - разослала предупреждение пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Инспекторы напоминают, что при приближении к перекресткам, светофорам и переходам водителям следует снижать скорость заранее.
Пешеходам стоит переходить проезжую часть только убедившись в безопасности перехода. А в темное время носить светоотражающие элементы.
По данным МЧС, на дорогах не только снег и метель, но и гололед.
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