Метель ограничит видимость на дорогах

Во вторник, 24 января, погода серьезно осложнила обстановку на дорогах Калужской области.

- На территории региона ожидается выпадение осадков в виде снега, местами метель, снежные заносы, что повлечет за собой ухудшение видимости на дорогах, - разослала предупреждение пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что при приближении к перекресткам, светофорам и переходам водителям следует снижать скорость заранее.

Пешеходам стоит переходить проезжую часть только убедившись в безопасности перехода. А в темное время носить светоотражающие элементы.

По данным МЧС, на дорогах не только снег и метель, но и гололед.