Главная > Новости > Авто и транспорт

Вперёд в прошлое: число погибших на дорогах упало ниже уровня 1977 года

19.01.2017 15:16 10 Алёна Павлова
Вперёд в прошлое: число погибших на дорогах упало ниже уровня 1977 года

Итоги 2016 года подвели в четверг, 19 января, на пресс-конференции в областном УГИБДД.

В минувшем году на дорогах региона погибли 209 человек, это на 23,1% меньше чем в позапрошлом. Для сравнения привели 1977 год, когда в авариях в регионе скончались 211 человек. При этом тогда в области было зарегистрировано около 12 тысяч машин, а сейчас порядка 410 тысяч. 

Снизилось и количество пострадавших. Ранения получили 2 412 человек.  По сравнению с 2015-м это на 10,9% меньше.

В качестве причин снижения аварийности называют и увеличение штрафов, и активную работу с нетрезвыми водителями - их за год задержали более 6 тысяч человек, - и активное требование от местных властей содержать дороги в порядке. 

Немалую роль  в снижении аварийности сыграли камеры фото- и видеофиксации. Благодаря им на М3 «Украина» аварийность упала на целых 47%, а  на подъездной дороге от Калуги до М3, на которой раньше серьезные аварии с погибшими и пострадавшими были далеко не редкостью, количество таких аварий уменьшилось аж на 66%.

В наступившем году инспекторы собираются особое внимание уделять правильной перевозке детей. Также будут активно следить, чтобы водители пропускали пешеходов на «зебре» и не выезжали на встречную полосу.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 21 января, 17:00
"Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки
ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 21 января, 11:00
Заюшкина избушка
Станция Творчества
сб 28 января, 16:00
Вилли и шоколадная фабрика
Станция Творчества
ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда

Концерты

пт 20 января, 21:00
Концерт группы "СКАзка"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 21:00
Концерт Distemper
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 17:00
"Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки
сб 21 января, 20:00
Тимофей Яровиков
Flat, кафе

Кино

Викинг
Кредо убийцы
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш Вчера 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52