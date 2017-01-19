Вперёд в прошлое: число погибших на дорогах упало ниже уровня 1977 года

Итоги 2016 года подвели в четверг, 19 января, на пресс-конференции в областном УГИБДД.
В минувшем году на дорогах региона погибли 209 человек, это на 23,1% меньше чем в позапрошлом. Для сравнения привели 1977 год, когда в авариях в регионе скончались 211 человек. При этом тогда в области было зарегистрировано около 12 тысяч машин, а сейчас порядка 410 тысяч.
Снизилось и количество пострадавших. Ранения получили 2 412 человек. По сравнению с 2015-м это на 10,9% меньше.
В качестве причин снижения аварийности называют и увеличение штрафов, и активную работу с нетрезвыми водителями - их за год задержали более 6 тысяч человек, - и активное требование от местных властей содержать дороги в порядке.
Немалую роль в снижении аварийности сыграли камеры фото- и видеофиксации. Благодаря им на М3 «Украина» аварийность упала на целых 47%, а на подъездной дороге от Калуги до М3, на которой раньше серьезные аварии с погибшими и пострадавшими были далеко не редкостью, количество таких аварий уменьшилось аж на 66%.
В наступившем году инспекторы собираются особое внимание уделять правильной перевозке детей. Также будут активно следить, чтобы водители пропускали пешеходов на «зебре» и не выезжали на встречную полосу.
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