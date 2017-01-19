7 водителей троллейбусов оштрафовали благодаря камерам

Такие данные в четверг, 19 октября, озвучили в Управлении ГИБДД по Калужской области на подведении итогов прошлого года. Выяснилось, что оштрафовать троллейбус традиционным способом, когда протокол печатается автоматически, невозможно, так как у них нет госномеров. Потому сотрудники ГИБДД устанавливают нарушителей вручную.

Сначала они отбирают фотографии с места нарушения, затем вычисляют водителя по бортовому номеру «рогатого», после чего составляют административный протокол.

На данный момент 4 водителя троллейбуса наказаны за проезд на красный свет и нарушение стоп-линии, два водителя за выезд на встречную полосу и один — за высадку пассажиров в неположенном месте.