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По Калуге пустят троллейбус с аудиогидом

18.01.2017 16:35 8 Елена Французова
По Калуге пустят троллейбус с аудиогидом

Аудиогид, который будет рассказывать о достопримечательностях города заработает в троллейбусе, курсирющем по первому маршруту. Об этом в среду, 18 января, kp40.ru сообщил директор туристско-информационного центра «Калужский край» Даниил Кузнецов. 

- Пассажиры и гости города получат краткую информацию о тех местах, которые они в данный момент проезжают, - рассказал он. -  Пока мы договорились о том, что будет пущен троллейбус по маршруту №1.  Но надеемся, что таких троллейбусов будет несколько, на разных маршрутах. Правда, всё завит от технических возможностей транспорта.

В первом – пробном таком троллейбусе - калужане смогут проехаться уже в ближайшие полтора-два месяца. 


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