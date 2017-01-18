По Калуге пустят троллейбус с аудиогидом

Аудиогид, который будет рассказывать о достопримечательностях города заработает в троллейбусе, курсирющем по первому маршруту. Об этом в среду, 18 января, kp40.ru сообщил директор туристско-информационного центра «Калужский край» Даниил Кузнецов.

- Пассажиры и гости города получат краткую информацию о тех местах, которые они в данный момент проезжают, - рассказал он. - Пока мы договорились о том, что будет пущен троллейбус по маршруту №1. Но надеемся, что таких троллейбусов будет несколько, на разных маршрутах. Правда, всё завит от технических возможностей транспорта.

В первом – пробном таком троллейбусе - калужане смогут проехаться уже в ближайшие полтора-два месяца.