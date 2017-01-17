На Старом Торге остановили 11 водителей с неправильной тонировкой

В понедельник, 16 января, за два часа на площади Старый Торг в Калуге инспекторы ГИБДД остановили 11 водителей, у которых светопропускная способность стекол автомобиля не соответствовала нормам.
- Во всех выявленных случаях тонировка была устранена водителями на месте, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге.
Всего же с начала года выявлено около 100 нарушителей тонировки.
- Зачастую любителями чрезмерных тонировок становятся молодые люди, для которых мнимый престиж важнее, чем угроза, которую они представляют для себя и окружающих, - отмечают в дорожной полиции. - По статистике тонировка является сопутствующим фактором при совершении ДТП, таких как наезд на пешехода при совершении поворота автомобилем или при движении задним ходом, не предоставление преимущества другому транспортному средству при повороте или столкновение с другим автомобилем при движении задним ходом. Почти 40% происшествий случается в темное время суток. Тонировка не добавляет водителям обзорности. И ночные аварии отличаются более тяжелыми последствиями. Среди основных недостатков тонировки - плохая видимость проезжей части и всего окружающего, искажение изображения.
За управление транспортным средством, на котором установлены тонированные стекла, предусмотрен штраф в 500 рублей. Если водитель не устраняет нарушение на месте, его могут оштрафовать на 1000 рублей или арестовать на 15 суток.
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