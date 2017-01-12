ГИБДД устроит массовые проверки в пятницу, 13-го

Пятница, 13 января, станет днём массовых проверок водителей на трассе А130 в Калужской области. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Операция «Нетрезвый водитель» направлена на выявление пьяных автомобилистов, напоминают в дорожной полиции.
За 2016 год на федеральных дорогах Калужской области по вине нетрезвых водителей произошло 30 ДТП, в которых 8 человек погибли, 46 – получили травмы. По сравнению с 2015 годом количество ДТП снизилось на 14%, погибших в них людей стало меньше на 62%, однако произошел рост количества пострадавших на 7%.
С начала нынешнего года на федеральных трассах калужские инспекторы задержали уже 68 пьяных водителей.
В Госавтоинспекции также обратились ко всем водителям с просьбой сообщать о пьяных за рулём по телефонам 50-16-02 или 57-12-04.
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