Главная > Новости > Авто и транспорт

ГИБДД устроит массовые проверки в пятницу, 13-го

12.01.2017 10:17 15 Дмитрий Ивьев
ГИБДД устроит массовые проверки в пятницу, 13-го

Пятница, 13 января, станет днём массовых проверок водителей на трассе А130 в Калужской области. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Операция «Нетрезвый водитель» направлена на выявление пьяных автомобилистов, напоминают в дорожной полиции.

За 2016 год на федеральных дорогах Калужской области по вине нетрезвых водителей произошло 30 ДТП, в которых 8 человек погибли, 46 – получили травмы. По сравнению с 2015 годом количество ДТП снизилось на 14%, погибших в них людей стало меньше на 62%, однако произошел рост количества пострадавших на 7%.

С начала нынешнего года на федеральных трассах калужские инспекторы задержали уже 68 пьяных водителей.

В Госавтоинспекции также обратились ко всем водителям с просьбой сообщать о пьяных за рулём по телефонам 50-16-02 или 57-12-04.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто гибдд

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Служебным авто областных чиновников разрешили парковаться бесплатно 12.01.2017 12:49

За новогодние каникулы пьяными попались 133 водителя 09.01.2017 10:50

Северный обход Калуги спроектируют в 2017 году 09.01.2017 10:08

В первые дни нового года попались 58 нетрезвых водителей 06.01.2017 10:40

Пьяного водителя отправили в колонию 29.12.2016 12:16


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК
вс 05 марта, 17:00
Сказочный балет "Белоснежка и 7 гномов"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 13 января, 19:00
«Муз/Контакт 2017» Вокально-хореографический проект
Филармония
пт 13 января, 19:00
A Perfect Sin
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 13 января, 20:00
Концерт группы Андем
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 15 января, 19:00
Концерт группы "Чёрный кофе"
Мажор, бар

Кино

Кредо убийцы
Викинг
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Рынок

Viktorch1311 Сегодня 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51