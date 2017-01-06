В первые дни нового года попались 58 нетрезвых водителей

В пятницу, 6 января, Областная Госавтоинспекция проводит в Калуге оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

- На основных улицах областного центра будут образованы так называемые специальные «транспортные коридоры», в ходе которых полицейские проверят максимальное количество водителей транспортных средств, - поясняет пресс-служба Областного УМВД. – В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. Если же водитель не вызовет подозрений, ему разрешат продолжить движение.

Всего за первые дни 2017 года калужские госавтоинспекторы задержали 58 человек, которые находились за рулём, будучи нетрезвыми, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.