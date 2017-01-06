В первые дни нового года попались 58 нетрезвых водителей

В пятницу, 6 января, Областная Госавтоинспекция проводит в Калуге оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
- На основных улицах областного центра будут образованы так называемые специальные «транспортные коридоры», в ходе которых полицейские проверят максимальное количество водителей транспортных средств, - поясняет пресс-служба Областного УМВД. – В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. Если же водитель не вызовет подозрений, ему разрешат продолжить движение.
Всего за первые дни 2017 года калужские госавтоинспекторы задержали 58 человек, которые находились за рулём, будучи нетрезвыми, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
|
Пьяного водителя отправили в колонию 29.12.2016 12:16
Новый переход появился на улице Тульской 29.12.2016 09:07
Оштрафованы почти 1500 водителей, не пропустивших пешеходов 29.12.2016 08:49
В Калуге на три дня парковка станет бесплатной 28.12.2016 16:50
ГИБДД просит водителей снизить скорость 28.12.2016 12:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: