Остановку возле нового рынка сделали с нарушениями

Недавно недалеко от нового рынка на Грабцевском Шоссе появился остановочный павильон, о котором давно просили горожане. Поскольку та остановка общественного транспорта, которая существовала до сих пор, находится от рынка на расстоянии примерно 150-200 метров, что для покупателей не очень удобно.

Однако пользоваться новой остановкой, как оказалось, нельзя, поскольку сделана она с нарушениями. Напомним: работы по обустройству остановочного пункта продолжались с ноября. Однако затем их пришлось приостановить: строители обнаружили проходящие на нестандартной глубине коммуникационные сети, принадлежащие одной из компаний-провайдеров.

- По словам проектировщиков, организация выдала им техусловия, на которых возможно обустройство заездного кармана и остановочного пункта, но они оказались достаточно сложными и затратными, - прокомментировали нам в отделе ГИБДД по Калуге. – Поэтому заказчик проекта, ни с кем не согласовав своё решение, сделал остановку практически рядом с перекрёстком. Это является грубейшим нарушением.

Кстати, нарушением является и то, что разрешение на установку павильона ещё не получено, а работы по его монтажу уже проведены.

Недавно этот вопрос обсуждался на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Её участники единогласно поддержали позицию сотрудников ГИБДД.

- Всё нужно делать в соответствии с законодательством, - говорят автоинспекторы. – Рисковать жизнью людей никто не будет.

Теперь владельцу торгового объекта необходимо демонтировать павильон и установить его в соответствии с нормами безопасности. В случае невыполнения этого требования ГИБДД внесёт предписание, которое послужит основанием для применения рычагов административного воздействия.

Добавим: 29 декабря «неправильная» остановка всё ещё оставалась на своём месте. И некоторые маршрутки возле неё даже останавливались.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.