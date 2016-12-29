Пьяного водителя отправили в колонию

В Кировском районе на днях мировой суд вынес приговор 47-летнему местному жителю. Его признали виновным в езде в нетрезвом виде за рулём автомобиля. Этот инцидент произошёл в августе. При этом в апреле и июне мужчину уже судили за аналогичные нарушения, но не приговаривали к реальному сроку.
Ближайший год виновник должен провести в колонии-поселении. Кроме того, его дополнительно на 2 года лишили права садиться за руль.
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