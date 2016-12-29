Оштрафованы почти 1500 водителей, не пропустивших пешеходов

Управление ГИБДД по Калужской области в среду, 28 декабря, подвело итоги профилактической акции «Уступи дорогу пешеходу», которая в течение четырёх дней проходила на федеральной трассе М3 «Украина».
За этот период инспекторы ГИБДД оштрафовали 8 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. Каждый из них должен выплатить 1500 рублей.
- Всего же с начала года выявлено 1495 таких водителей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подчёркивают в ГИБДД.
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