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В Калуге изменили схему движения двух автобусов

29.12.2016 08:21 1 Елена Французова
В Калуге изменили схему движения двух автобусов

Схемы муниципальных маршрутов № 26с и № 76 изменены, сообщает городская управа Калуги. Их  продлили до нового рынка на Грабцевском шоссе.

По измененному маршруту № 26с пассажиров  будут перевозить «ПАЗики» по следующей схеме:

  • ул. Генерала Попова;
  • Тульское шоссе;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Кирова;
  • ул. Ленина;
  • ул. Карла Либкнехта;  
  • ул. Грабцевское шоссе;
  • пл. Маяковского;
  • ул. Маршала Жукова;
  • пл. Победы.

Микроавтобусы № 76 теперь ездят по следующему маршруту:  

  • ул. Братьев Луканиных,
  • ул. Фомушина,
  • ул. Генерала Попова,
  • Тульское шоссе,
  • ул. Гагарина,
  • ул. Академика Королева,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Баженова,
  • пл. Старый Торг,
  • ул. Ленина;
  • ул. Московская;
  • ул. Карла Либкнехта,
  • Грабцевское шоссе.


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Тэги: транспорт

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