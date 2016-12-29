В Калуге изменили схему движения двух автобусов

Схемы муниципальных маршрутов № 26с и № 76 изменены, сообщает городская управа Калуги. Их продлили до нового рынка на Грабцевском шоссе.
По измененному маршруту № 26с пассажиров будут перевозить «ПАЗики» по следующей схеме:
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Микроавтобусы № 76 теперь ездят по следующему маршруту:
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