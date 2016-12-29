В Калуге изменили схему движения двух автобусов

Схемы муниципальных маршрутов № 26с и № 76 изменены, сообщает городская управа Калуги. Их продлили до нового рынка на Грабцевском шоссе. По измененному маршруту № 26с пассажиров будут перевозить «ПАЗики» по следующей схеме: ул. Генерала Попова;

Тульское шоссе;

ул. Гагарина;

ул. Кирова;

ул. Ленина;

ул. Карла Либкнехта;

ул. Грабцевское шоссе;

пл. Маяковского;

ул. Маршала Жукова;

пл. Победы. Микроавтобусы № 76 теперь ездят по следующему маршруту: ул. Братьев Луканиных,

ул. Фомушина,

ул. Генерала Попова,

Тульское шоссе,

ул. Гагарина,

ул. Академика Королева,

ул. Пушкина,

ул. Баженова,

пл. Старый Торг,

ул. Ленина;

ул. Московская;

ул. Карла Либкнехта,

Грабцевское шоссе.





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