ГИБДД просит водителей снизить скорость

Калужское управление ГИБДД предупреждает о сложных условиях на дорогах региона. Из-за снегопадов на дорогах возможны заносы, гололедица.
- Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля и на восприятие дорожной обстановки водителем, - говорится в обращении инспекторов.
При приближении к перекресткам и нерегулируемым пешеходным переходам ГИБДД рекомендует заранее снижать скорость движения, исключить манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения.
Пешеходам при этом напоминают про использование светоотражающих элементов в тёмное время суток.
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