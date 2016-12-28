ГИБДД просит водителей снизить скорость

Калужское управление ГИБДД предупреждает о сложных условиях на дорогах региона. Из-за снегопадов на дорогах возможны заносы, гололедица.

- Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля и на восприятие дорожной обстановки водителем, - говорится в обращении инспекторов.

При приближении к перекресткам и нерегулируемым пешеходным переходам ГИБДД рекомендует заранее снижать скорость движения, исключить манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения.

Пешеходам при этом напоминают про использование светоотражающих элементов в тёмное время суток.