ГИБДД предупреждает о тяжелой ситуации на дорогах

По прогнозу синоптиков, 27 декабря на территории Калужской области ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица, сообщает региональное управление ГИБДД.

- Предупреждаем водителей о строгом соблюдении скоростных режимов движения и правильном выборе безопасной дистанции, - говорится в сообщении дорожной полиции. - Пешеходам также необходимо быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.