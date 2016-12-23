ГИБДД устроит массовые проверки в Калуге

На территории Калуги в субботу, 24 декабря, ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». - Основная цель данного мероприятия – недопущение управления транспортом в состоянии опьянения и пресечение подобных фактов, - отмечают в дорожной полиции. ГИБДД просит всех, кто стал свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 547-888, 547-535.





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