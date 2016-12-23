ГИБДД устроит массовые проверки в Калуге

На территории Калуги в субботу, 24 декабря, ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
- Основная цель данного мероприятия – недопущение управления транспортом в состоянии опьянения и пресечение подобных фактов, - отмечают в дорожной полиции.
ГИБДД просит всех, кто стал свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 547-888, 547-535.
|
Улицу Московскую перекроют на ночь 22.12.2016 11:28
Дорожники решают, сколько брать денег за проезд по Киевской трассе 22.12.2016 09:14
На улице Чичерина ограничили движение 21.12.2016 13:36
Платная трасса «отрежет» несколько калужских деревень 21.12.2016 12:02
Водителей предупреждают о гололедице 21.12.2016 11:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: