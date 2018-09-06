Поруганные и уничтоженные: как в Калуге исчезают памятники

Колыбель космонавтики с размахом отметила свой день рождения. По традиции накануне праздника губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ со свитой городских чиновников осмотрел объекты, которые планировали привести в порядок к празднику.

Одним из первых он посетил сквер памяти 50-летия ВЛКСМ. Год назад городские власти заявили, что этот объект в аварийном состоянии.

— Некоторые элементы плит уже отваливаются и небезопасны. Как бы чего не случилось, — отмечал тогдашний руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

Сквер закрыли на реставрацию. Ильинов заверял наше издание, что после выполнения работ он будет выглядеть так же, как и раньше, — один в один.

Приняли без замечаний

Панели, покрывавшую стелу, отправили на утилизацию, поскольку коррозия сильно повредила металл. По заявлению реставраторов, пришла в полную негодность и плита, на которой полвека висели ордена (сквер был открыт в 1968 году. — Прим автора). Поэтому её заменили.

— Была полная замена вот этой стелы, — показывая обновлённый сквер главе региона, заявил представитель подрядчика, директор по строительству ООО «Сервискомплект» Константин ТИХОНОВ.

— Новою стелу делали? — уточнил Анатолий Артамонов.

— Да, абсолютно новую — это всё новое. Все буквы, всё по новой, всё восстанавливали по фотографиям. Мы старались все материалы подбирать с учётом того, чтобы они прослужили долгие годы, — добавил Тихонов.

— Ещё 50 лет! — сказал, стоя за спиной подрядчика и губернатора, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Как сообщает пресс-служба городской управы, губернатор после осмотра сквера пригласил подрядчика принять участие в дальнейших мероприятиях по ремонту и строительству на территории Калуги. Ни одного из присутствующих чиновников не смутило, что, по сути, им представили новодел — от прежнего сквера в подлинном виде сохранились только ордена.

У горожан это вызвало недоумение.

Клозет-стайл

— В Калуге ещё одним памятником стало меньше. При «реставрации» строители уничтожили мозаичное панно в сквере имени 50-летия ВЛКСМ, заменив его почти что туалетной плиткой. Если посмотреть на фото, то утраты мозаики были не столь катастрофическими, всё можно было при желании восстановить. Оказалось, что проще её сбить и выложить кафелем. Вот вам ещё один пример сохранения исторического облика Калуги, — написал в Интернете калужанин ­Леонид ИВАНОВ.

— Это архитектурная композиция, выполненная в стиле «совьет нуво». Достижение результата минимальными средствами. Цветная, к тому же ярко-красная керамическая плитка на фоне серых панельных домов смотрелась очень нарядно, — отметил экс-мэр Калуги Виталий ЧЕРНИКОВ. — Кроме того, сам факт изготовления столь непрактичной и редко используемой в строительстве плитки заслуживает отдельной оценки для истории города. В эпоху всеобщей стандартизации это было прорывом.

На сайте госзакупок в техзадании по реставрации сквера сказано: «На западном фасаде выполнить из рваной мозаики изображение согласно существующему». Что такое рваная мозаика, хорошо видно на фото монумента до реставрации. Но то, что получилось на выходе, на неё не похоже, это какой-то клозет-стайл.

Городской голова обещал разобраться в ситуации.

— Ерунда какая-то! Дал поручение разобраться. Работы пока не оплачивали. И если есть отклонения от технического задания, оплачивать не будут, — написал в соцсетях Дмитрий Разумовский.

Так выглядела рваная мозаика в сквере Комсомола до реконструкции…

… так — после. Даже цветовая гамма не совпадает.

И сверху бантик

Увы, это не единичный случай, когда власти демонстрируют пренебрежение к облику Калуги.

Ещё в 2016 году на улице Пушкина стало рассыпаться панно, посвящённое подвигам солдат Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной 1941–1945 годов.

— Панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс, — рассказал нам директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. — Для усиления восприятия экспозиции музея было решено создать это героико-эпическое панно. Всё делалось в рамках благоустройства города для придания ему исторического облика. Это стало продолжением традиций, заложенных при праздновании 600-летия Калуги, чтобы горожане ощутили себя частью города с богатой историей.

Поначалу городские власти заверяли, что панно вскоре восстановят. Но потом оказалось, что ни средств, ни мастеров, которые способны это сделать, нет.

— Подрядчик не смог выполнить ремонт, так как панно совсем рассыпается, — объяснял ситуацию тогдашний городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. — Если его сейчас начать восстанавливать, то остальные части, которые сегодня ещё целы как изображение, могут как-то пострадать. Есть предложение — наверное, обследующая организация внесёт его — заменить это панно на другое, сделанное по более современным технологиям. И не мозаику, а что-то из других каких-то материалов, может, сделают рисунок.

— Изготовьте баннер с этим самым рисунком, закрепите его. И подумайте, что вы там дальше собираетесь делать, — ответил Анатолий Артамонов.

В итоге панно, действительно, закрыли баннером. Правда, сделали это только к приезду вице-премьера правительства России Дмитрия КОЗАКА. Заморачиваться с изготовление рисунка не стали — повесили белое полотно с надписью: «Городская среда». С тех пор прошло полгода. Разговоры о реставрации или замене панно утихли.

Панно на Пушкина стало осыпаться ещё в 2016 году.

Панно не стали восстанавливать, просто завесили баннером.

Снести и забыть

В начале апреля этого года без каких-либо согласований и разрешений был снесён второй этаж здания усадьбы Билибиных. Этот объект — памятник архитектуры XIX века и имеет охранный статус.

Руководитель проекта по восстановлению Дома Билибиных Андрей Хоменко признался, что самовольно распорядился снести часть усадьбы: якобы фасадная стена могла рухнуть на тротуар и травмировать прохожих. Он заверил областных и городских чиновников, что памятник восстановит полностью.

Позже выяснилось, что проекта реставрации никто никогда не видел, а строительными работами занималась организация, не имеющая лицензии Министерства культуры РФ.

Собственника Дома Билибиных оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Также он получил предписание с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения на производство противоаварийных работ. Калужская полиция так и не дала уголовно-правовую оценку действиям нарушителя.

Только после того, как над усадьбой надругались, её огородили. Забор завесили «весёлыми картинками», рассказывающими о том, как будет выглядеть здание после реконструкции. Самое горькое, что примерно так оно и выглядело до злосчастного пожара, который «внезапно» случился в 2017 году.

2016 год. Усадьба Билибиных до пожара…

… а так памятник выглядит сейчас.

Что сгорит

В последние несколько лет в центре города регулярно ­горят заброшенные дома, причём нередко это оказываются памятники архитектуры или объекты культурного наследия. Полыхают они, как правило, по ночам. О причинах возгорания почти никогда не сообщается.

В марте этого года днём загорелся дом № 59 по улице Академика Королёва, известный как дом Сперанских.

Он является выявленным объектом культурного наследия и имеет охранный статус. Здание построено во второй половине XIX века. Это один из образцов калужского деревянного ампира.

Полгода дом выглядел так, будто никакой ценности для города не представляет. ­Облик здания такой, словно там живут бомжи: дверей нет, у входа постоянно какой-то хлам. ­Заходи, кто хочет. На днях двери и окна заколотили металлическими листами. Но металл кое-где уже отогнули.

Невольно подумаешь, что судьбу этого здания ждёт участь дома Фотиевых, построенного в середине XIX века. Краеведы не раз высказывали опасения за судьбу этого здания. Правда, они полагали, что его просто снесут. А в итоге в августе 2017 года двухэтажка вспыхнула как свечка. От второго этажа после пожара практически ничего не осталось.

Краеведы уверены: это была спланированная акция по уничтожению старой Калуги, и даже вышли на пикет. Но на ситуацию это никак не повлияло.

Сейчас на месте сгоревшего дома Фотиевых собираются построить «Дом айтишника». В его основание уже заложили камень.

Дом Фотиевых. 2015 год.

Теперь здесь ничто не напоминает о старинном здании.

Ненужная старина

В этом году по одной из старинных и красивейших улиц Калуги — Воскресенской — прогулялся вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Калужские чиновники откровенно рассказали, что реставрировать памятники в городе очень дорого, гораздо проще и дешевле их снести. А потом на этом месте выстроить точно такие же, но новые.

— Кроме фасадов, ценности здесь больше ничего не представляет, это абсолютно точно, — заявил Дмитрий Козак. — Давайте менять правила. Только фасад [сохранять]!

Местные власти пошли ещё дальше — они не пытаются сберечь даже фасады. И улицы Воскресенская, Баумана, Королёва, да и другие старинные уголки Калуги разрушаются на глазах. Памятники старины похожи не на жемчужины города, а на бомжатники, которые и снести вроде бы жалко, и сохранять смысла нет. И то тут, то там случаются пожары, а что само не сгорит, то постепенно разрушит время или очередной «реставратор».

Уцелевший пока после пожара дом священника на улице Королёва.