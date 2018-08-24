Музей бумаги открыли в Полотняном заводе

Первый в России интерактивный музей истории бумаги «Бузеон» открылся в пятницу, 24 августа, на Полотнянозаводской бумажной фабрике.

О создании бумаги рассказывают в историческом здании — для музея освободили один из старых фабричных цехов. Когда-то в нем располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага был побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

Экспонаты для музея собирали буквально «с миру по нитке» - у других производителей бумаги, в Питерском институте, на аукционах и в антикварных лавках.

Сколько точно насобирали пока не подсчитывали, но в итоге в музее есть и современные интерактивные доски, на которых можно изучать, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Механизмы тоже отреставрировали. Производящие бумагу машины можно запустить и они будут работать. Посетителям даже предлагают собственноручно сделать бумажные листы — сначала перемолоть сырье, затем спрессовать и просушить его в бумагу, а потом поставить на ней свой оттиск.

В субботу, 25 августа, вход в музей бумаги будет бесплатным.

На церемонии открытия состоялся костюмированный бал.