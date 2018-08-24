Клозет-стайл: в сквере Комсомола мозаику заменили «туалетной» плиткой

На днях были завершены работы в сквере 50-летия ВЛКСМ. Губернатор области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в ходе инспектирования объектов благоустройства посетили обновленный сквер, сообщает пресс-служба городской управы. И никаких замечаний реставраторам не сделали.

А вот калужане были шокированы результатами работ, которые, к слову, согласно госзакупкам, стоят почти полтора миллиона рублей.

- В Калуге еще одним памятником стало меньше. При «реставрации» строители уничтожили мозаичное панно в сквере имени 50-летия ВЛКСМ, заменив его почти что туалетной плиткой. Если посмотреть на фото, то утраты мозаики были не столь катастрофическими, все можно было при желании восстановить. Оказалось, что проще все сбить и выложить кафелем. Вот вам еще один пример сохранения исторического облика Калуги, - написал в группе «Калуга и калужане» наш коллега Леонид Иванов.

- Это архитектурная композиция, выполненная в стиле «совьет нуво». Достижение результата минимальными средствами. Цветная, да ещё и ярко красная керамическая плитка на фоне серых панельных домов смотрелась очень нарядно, - отметил в соцсетях экс-мэр Калуги Виталий Черников. - Кроме того, сам факт изготовления столь непрактичной и редко используемой в строительстве плитки заслуживает отдельной оценки в истории города. В эпоху всеобщей стандартизации это было прорывом. Говорю без иронии. Плюс к этому добавим, что был благоустроен сквер на территории, которая ранее примыкала к железнодорожной ветке промпредприятий и выглядела соответственно. Вертикальная стела, закреплённая визуально мощной красной мозаичной горизонталью, отсылала нас к творчеству величайших русских архитекторов начала 20 века, в частности, Ивана Леонидова и Якова Чернихова, давших старт целому ряду течений мировой архитектуры.

На сайте госзакупок в техзадании по реставрации сквера сказано: «на западном фасаде выполнить из рваной мозаики изображение согласно существующему» (что такое рваная мозаика хорошо видно на фото монумента до реставрации - прим. авт). Но то, что получилось на выходе, на рваную мозаику вообще не похоже, это какой-то клозет-стайл.

Городской голова обещал разобраться в ситуации.

- Ерунда какая-то! Дал поручение разобраться. Работы пока не оплачивали. И если есть такие отклонения от ТЗ (Технического задания. – Прим. автора), оплачивать не будут, - написал в соцсетях Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

К слову, руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ уверял калужан, что после реставрации сквер будет выглядеть ровно так же, как и раньше - один в один.

К сожалению, к тому, что слова чиновников расходятся с делом, калужанам не привыкать.

Фото автора и kaluga24.tv.