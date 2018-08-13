Скандальное благоустройство: калужане выступили против детской площадки

Жители дома № 29 по улице Салтыкова-Щедрина утверждают, что их двор вошёл в федеральную программу «Комфортная городская среда» по поддельным документам.

В маленьком дворе дома на Салтыковке разгорелись нешуточные страсти. По одну сторону баррикад оказались горуправа и коммунальщики, которые задумали осчастливить местных жителей новой детской площадкой, а также часть собственников — в основном родители маленьких детей. По другую — те, кто не желает видеть качели с горками у себя под окнами.

«Спокойно, бабки!»

На первый взгляд, такая позиция кажется неразумной и даже странной: двор выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, о прежней игровой зоне напоминает только скелет качелей в зарослях кустарника.

Всё, что осталось от прежней игровой зоны. Где-то есть ещё турник, но его мы не нашли.

— Разговор об установке детской площадки идёт года три, — рассказывает Алина, одна из местных жительниц. — К единому мнению так и не пришли. Мы, например, против площадки. Но не вообще, а конкретно в нашем дворе. Дело в том, что у нас в округе нет ни одной игровой зоны. И, если её установят под нашими окнами, тут будут гулять дети из всех домов. А у нас двор и так проходной. Здесь и жители Первомайской ходят, и ребята из 8-й школы — и все они будут на этой площадке! Рядом есть земельный участок, он удалён и от проезжей части, и от жилых домов — почему бы не поставить площадку там?

Впрочем, желающих заняться этим вопросом вплотную не нашлось, и он до поры до времени завис, пока в начале июля во дворе не появились некие люди, ­которые начали делать замеры территории.

— Когда наши бабушки подошли и поинтересовались, что происходит, им ответили: «Спокойно, бабки. Здесь будет детская площадка», — продолжает Алина. Стоящие рядом с ней соседки-пенсионерки кивают головами: мол, так всё и было.

В разговоре выясняется, что об установке площадки стало известно примерно за неделю до того, как во дворе появились замерщики. Этой теме было посвящено собрание собственников, которое проводили представители горуправы.

— Эти люди ходили по нашему двору, показывали: сушилку снесём — зачем она вам? Деревья спилим, здесь сделаем парковку, — возмущаются жители 29-го дома. — А ведь придомовая территория — это наша собственность. На каком основании кто-то приходит и распоряжается нашей землёй?!

— Почему вы не задали эти вопросы на собрании? — ­интересуюсь я.

— Нас там не было, — слышу в ответ. — Оно рано началось, в 5 вечера, когда многие ещё с работы не пришли.

Поддельный протокол

Активные действия — причём с обеих сторон сразу — начались 9 июля, после того, как во дворе появились рабочие и стали пилить деревья. Спилили три. Два дерева, по словам Алины, были здоровыми.

— Никаких документов на опиловку эти люди не предъявили, — говорит девушка. — Когда мы стали возмущаться, заявили: «Звоните в горуправу». Знаете, как я их остановила? Встала под деревом и сказала: «Не пилите!» Они собрались и уехали, обвинив меня в том, что я мешаю им работать, и пообещав неустойку повесить на меня.

Собственно, только после этого Алина с соседями начали разбираться, с какой стати горуправа взялась устанавливать детскую площадку и почему собственники ничего об этом не знают. Тогда-то и выяснилось, что их двор попал в муниципальную программу по благоустройству в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

— Мы обратились в городскую управу с просьбой пояснить, на каком основании нас включили в программу, ведь для этого требуется согласие большинства собственников, — рассказывает Алина. — На что было сказано, причём в грубой форме: «Ничего не знаем! 75% подписей собрано — вот и замолчите!».

Вскоре после этого во дворе дома прошло стихийное собрание собственников, которое вылилось во взаимную перебранку тех, кто за площадку, и тех, кто против неё. Однако некоторая польза от встречи всё же есть: один из соседей показал протокол, на основании которого дом вошёл в федеральную программу. Алина уверяет, что этот документ, подписи под которым они собирали ещё в 2016 году, касался установки в подъездах новых окон и опиловки деревьев. Тогда под протоколом подписались практически все жители.

— Мы увидели, что к этим двум пунктам приписан от руки третий: установка детской площадки, за который мы не голосовали. Получается, документ поддельный! Конечно, мы возмутились и сразу же обратились в горуправу и прокуратуру с просьбой признать протокол недействительным и прекратить работы.

«Нам не нужно такое благоустройство!»

Под обращениями, которые отправили в прокуратуру и в Управление ЖКХ, подписались даже те жители, которые ранее ратовали за появление игровой зоны. Прежнее решение они изменили, узнав об условиях участия в программе «Комфортная городская среда», — конкретно о том, что бремя содержания площадки ляжет на их плечи. Люди утверждают, что об этом представители горуправы их не предупредили.

— То есть тусоваться на площадке будут все, кому не лень, а платить за неё только нам? — негодует народ.

— Лично я на это согласна, — говорит Женя. У неё двое детей, и она обеими руками за то, чтобы во дворе наконец-то появились горки с качелями. — Там же не миллионы рублей, а какая-то небольшая сумма.

— Какая разница, сколько это стоит? — не соглашается её соседка тётя Лариса. — Мы пенсионеры, у нас квартплата и так бешеная. И всё время повышается и повышается. Не хватало нам ещё этой площадки! И вообще, почему благоустройство состоит только из неё? Неужели нельзя сначала поставить нормальные лавочки, посадить новые деревья вместо старых, цветы? За такое благоустройство мы обеими руками!

Бардак

Несмотря на многочисленные заявления, направленные жителями 29-го дома и в горуправу, и в прокуратуру, работы во дворе не прекращались. Уже при их проведении внезапно выяснилось, что прежний проект нужно срочно корректировать, поскольку делать здесь асфальтобетонное покрытие с защитой из резиновой крошки нельзя.

— На месте строительства объекта проходят три кабельные линии, поэтому «Калужские электрические сети» запретили подрядчику производство работ, — прокомментировал нам инженер МБУ «Калугаблагоустройство» Константин МАРТЫНОВ. Он является куратором этого проекта. — В прошедшую пятницу было собрание жителей, на котором они решили, что площадка будет установлена на песчаной подсыпке. Оборудование разместят там, где нет кабельных линий.

На вопрос о том, был ли протокол, на основании которого двор дома № 29 вошёл в программу благоустройства, поддельным, мой собеседник ответил:

— Тут я ничего не могу сказать. Мы исполнители. Документ нам направляла городская управа.

По словам Мартынова, согласно пятничному протоколу, за площадку проголосовали уже человек 20, против — всего 5–7.

Попытка компромисса

Впрочем, жители, не согласные с принудительным благоустройством своего двора, так просто сдаваться не собираются и даже готовы идти в суд. И до финала конфликта, возможно, ещё далеко. Но вот ответ на вопрос, кто виноват в этой ситуации, кажется, очевиден: сами жители, которые долгое время не желали замечать общих проблем и идти на компромиссы. Они и сейчас не хотят этого делать, всё время ссорятся и обижают друг друга.

Например, год назад соседи, имеющие детей, предлагали спилить часть старой сушилки и обустроить детскую площадку на освободившемся месте. Но бабушки не разрешили. Родители попытались зайти с другой стороны — и тут не дали: «У нас здесь цветник!»

— Вы поймите: двор общий, должны быть и лавочки для бабушек, и качели для малышей, — пытаюсь я выступить «голубем мира». — Надо как-то договариваться.

— Мы просто не хотим, чтобы здесь гуляли дети из всех домов и устраивали бардак у нас под окнами! — убеждают меня жители.

— Ну тогда огородите двор, повесьте замок, чтобы площадкой пользовались только дети из вашего дома, — говорю я.

В ответ слышу:

— Ну это тоже как-то… не по-человечески.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.

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