В Калуге рабочие в дождь асфальтировали дорогу

Калужанин Олег ЧЕРНЫХ разместил в четверг, 26 июля, в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук» несколько видеороликов, сделанных в полдень на улице Баррикад, 116.
«Идёт сильный дождь, и, как принято в нашем городе, ведётся укладка асфальта, - написал автор публикации. – Тех чиновников, кто оплатит данные работы, повысят, или всё-таки посадят наконец-то хоть кого-то? Надоело терпеть, как бездумно они разбазаривают наши деньги, а не свои».
Заметка вызвала эмоциональную реакцию со стороны участников группы. На публикацию обратил внимание и городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
«Жёстко, но справедливо! – написал градоначальник. – «Правителей» (не знаю, кого Вы имеете ввиду) такая работа не устраивает. Чиновников не повысят, а накажут. Хотя и не они асфальт кладут, а нерадивый подрядчик. Денег никто не получил и не получит за такую работу. Более того, будут штрафные санкции».
Видео: Олег ЧЕРНЫХ.
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