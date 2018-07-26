Обнинск украсили каравеллой с алыми парусами

На днях в Обнинске на проспекте Маркса установили новую ландшафтную экспозицию - каравеллу с алыми парусами.
Рядом с кораблём дизайнеры разместили дельфинов.
Местные жители по-разному отреагировали на новинку.
- Дельфины на шампурах, - написал Вадим Погода.
- Круто, осталось подождать, пока сломают, - уверен Дмитрий Журавлев.
- Красиво, - коротко отметила Ирина Мальченюк.
Фото: Obninsk.name.
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