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Опасные детские площадки в Калуге демонтируют

17.07.2018 14:02 2 380 Оксана КОЛОСОВА
Опасные детские площадки в Калуге демонтируют

В понедельник, 16 июля, городские чиновники вновь подняли тему плачевного состояния детских площадок в Калуге. Напомним, впервые проблему подняли 25 июня после ЧП, произошедшего на площадке в сквере Воронина. Из-за того, что один из её элементов не был закреплён, травмы получил 5-летний ребёнок. Позже выяснилось, что за эту игровую зону не отвечало ни одно муниципальное учреждение. Соответственно, она никем не обслуживалась. 

После инцидента в сквере Воронина городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ поручил провести ревизию всех площадок в областном центре, определить баланс содержания каждой из них и, в случае его отсутствия, подыскать для неё ответственного. 

- Такую работу мы провели, - доложил начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. – На сегодняшний день в казне муниципального образования 242 площадки. В подведении учреждений горуправы – 372. Они находятся у нас на постоянном обслуживании. На придомовых территориях находится 561 площадка. По ним я и предлагаю в первую очередь провести соответствующую работу, проанализировав те управляющие компании, к которым они будут относиться. 

Городской голова попросил подключить к этой работе ещё и предпринимательское сообщество. Кроме того, он поручил демонтировать игровые зоны, оставшиеся с 60-70-х годов и находящиеся в отвратительном состоянии. 

- Пусть лучше совсем не будет площадки, чем травмоопасные объекты, которые площадками, по сути, не являются, - сказал Разумовский. 

В будущем же все новые объекты, которые появляются в городе, ещё на этапе проектирования должны иметь обоснование в виде документа, в котором будет прописан весь цикл их существования: сколько средств необходимо на создание, содержание, кто будет за это отвечать и т.д.

Такая работа необходима, чтобы, как выразился Дмитрий Разумовский, «у нас потом не терялись объекты». 

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере благоустройства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: благоустройство детские площадки
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