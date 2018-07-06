Почему с детскими площадками в Калуге беда

В Калуге пятилетний мальчик попал в больницу после прогулки в сквере Воронина.

— Жена была у песочницы с младшим ребёнком-­инвалидом, — рассказал отец пострадавшего Захар ГРОМОВ. — Старший сын гулял с двоюродной сестрой на детской площадке. Жена его всё время видела — и вдруг мальчик будто провалился. Будь она трижды суперменом, и то не успела бы его поймать.

Стенка одной из конструкций детской площадки оказалась незакреплённой. И пятилетний малыш упал на землю. Сначала родители не придали этому происшествию особого значения — мол, все дети падают, до свадьбы заживёт. Мальчика успокоили и привели домой. А вечером ему стало плохо. Пришлось вызывать «Скорую» и ехать с ребёнком в травмпункт.

— Травматолог поставил диагноз «Сотрясение головного мозга» и направил к нейрохирургу, а тот, в свою очередь, выписал нам направление на госпитализацию, — добавил отец пострадавшего малыша.

Это случилось 16 июня. Ребёнок до сих пор находится в больнице. Родители отмечают, что сейчас ему гораздо лучше, но врачи пока очень осторожны в своих прогнозах.

По данному факту калужское региональное Управление Следственного комитета начало процессуальную проверку.

Скрытая опасность

Такие истории в Калуге не редкость. В начале мая во дворе дома № 121 по улице Баррикад качели рухнули вместе с двумя девочками. Позже городские власти обвинили в этом асоциальные элементы, которые якобы за несколько дней до случившегося повредили их.

Год назад семилетняя девочка гуляла с мамой и сестрой на детской площадке на улице Октябрьской. Дети веселились, играли. А когда собрались домой, ребёнок споткнулся и упал буквально в двух шагах от мамы. Встала девочка вся в крови, с разодранной коленкой. Ногу пришлось зашивать. Оказалось, что рабочие небрежно срезали старую детскую площадку и трубы так и остались торчать на несколько сантиметров от земли, — среди травы их вовсе не видно.

Казённое — значит, ничьё?

25 июня на планёрке в горуправе ЧП в сквере Воронина обсудили чиновники.

— В настоящее время МБУ «Калугаблагоустройство» все повреждённые элементы демонтировало, — сообщил заместитель начальника Управления городского ­хозяйства Игорь БУГАЕНКО. — В данный момент проводится торговая процедура по закупке необходимых элементов, после чего будет произведён их монтаж.

Всего в городе 614 детских игровых площадок.

— Они делятся на три группы: те, которые находятся на балансе в казне: 242 штуки, те, которые находятся на балансе муниципальных учреждений: 363 штуки, и те площадки, которые являются бесхозными. К сожалению, эта площадка относится к казённым. Она не обслуживалась — не была закреплена ни за одним учреждением, — добавил Бугаенко.

В таком состоянии находится горка на улице Георгия Димитрова, 12.

Сами виноваты

Городской голова Дмитрий Разумовский поначалу высказал здравую мысль о том, что ни за кем не закреплённые детские площадки — это безобразие, которое надо исправлять.

— Незакреплённых площадок быть не должно, просто категорически! — заявил он. — Где-то управляющие компании должны сделать, где-то — жители сами, где-то — наши учреждения.

Но Бугаенко в ответ на это переложил часть вины за случившееся на родителей.

— Хотелось бы обратиться к сознательности граждан и родителей, — сказал зам­начальника Управления городского хозяйства. — Даже при исправности детских игровых площадок пятилетний ребёнок может свалиться с такой высоты, если останется без присмотра. И у нас у каждой детской игровой площадки стоят стенды с правилами поведения.

Городской голова с этими словами согласился. Обсуждение темы свернули.

Денег нет

Эту же тему подняли калужские депутаты. По информации пресс-службы городской Думы, на обслуживание одной типовой детской площадки в месяц необходимо 6195 рублей, для обслуживания всех находящихся в муниципальной собственности площадок в год требуется не меньше 27 миллионов рублей, но городской бюджет в состоянии выделить на эти цели не больше 6 миллионов.

— При имеющихся финансовых возможностях город не сможет ежегодно выделять порядка 30 миллионов рублей на содержание детских площадок, — сообщил депутат Карп ДИДЕНКО. — ­Городской управе необходимо проработать вопрос передачи части площадок на баланс управляющих компаний или жителям многоквартирных домов, во дворах которых они и расположены.

— Согласно правилам посещения детских площадок, дети до семи лет могут находиться там только под присмотром взрослых, — отметил депутат Виктор ГРИШИН, — немало случаев детского травматизма не из-за неисправности оборудования, а из-за невнимательности родителей. Необходимо на каждой детской площадке разместить стенды с призывом к родителям внимательно следить за своими детьми.

А это качели во дворе на улице Болдина, 1.

Поболтали и забыли

Получается, что и городские чиновники, и депутаты, обозначив проблему, тут же её и заболтали, озвучив прописные истины, понятные каждому родителю: следите за своими детьми. Тот факт, что поломки на детских площадках зачастую оперативно не устраняются, признали все, но акцентировать внимание на этом не стали. Ведь гораздо проще обвинить во всём случившемся самих калужан.

Спрашивается: а что будет дальше? Как, кому и когда будут передаваться на обслуживание казённые детские площадки, которые сейчас ни за кем не закреплены? Что будут делать с бесхозными? И кто ответит, если вдруг ЧП, которое произошло в сквере Воронина, повторится до того, как проблема начнёт решаться? Зачем каждый год торжественно с участием депутатов открывают новые детские комплексы, если обслуживать их просто некому?

Эти вопросы мы направили в официальном запросе городским властям. Оперативного ответа на них мы не получили.

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

Уважаемые читатели! А в каком состоянии находится детская площадка в вашем дворе? Пишите в комментариях!