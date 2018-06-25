Острова антисанитарии: Калуга рискует остаться без общественных туалетов

В понедельник, 25 июня, на планёрке в горуправе обсудили состояние уличных туалетов. Калужане жалуются, что пользоваться ими просто невозможно – это острова антисанитарии.

- Все биотуалеты находятся на обслуживании в МБУ «Калугаблагоустройство», - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Для обслуживания временных туалетов заключён контракт с ООО «Талета». Контракт исполняется. Замечаний по контракту нет.

Он пояснил, что туалеты убираются раз в день – до 7 утра.

- Мы сейчас рассматриваем возможность внесения изменений в контракт, либо увеличим объём оказанной услуги. Учтём данные замечания.

Бугаенко сообщил, что в течение месяца появится новый туалет в новом городском парке на месте рынка:

- Сетевой туалетный модуль. Такой будет красивый туалет. Не стационарный, но по всем характеристикам похож на стационарный. Будет подключён к общегородским сетям. В настоящее время согласовывается место его установки.

- Моё личное мнение, ни в какой мере сейчас не навязываю, мне представляется, что их лучше тогда закрыть и вывезти, правда, чем тратить ресурсы, их, вроде как, убирая, а человеку нормально зайти туда невозможно, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Надо пересмотреть условия контракта, может, даже не привязываться к какому-то графику уборки, там просто чисто должно быть. Где-то в центре, наверное, убирать придётся не раз и не два в день, а через каждый час... Если уж мы ресурсы тратим, то совершенно странно, что в результате того, что ресурсы тратятся, мы получаем ещё гадость и критику. Значит, наверное, целесообразнее, их не тратить вовсе. Ну нет у нас туалетов , к сожалению, в городе и нет, чем вот такие… Если уж закупаем, должно быть всё хорошо.

Городской голова предложил рассмотреть возможность установки платных туалетов.

- На коммерческой основе, может быть, гораздо быстрее всё пойдёт, - предложил Разумовский.

Он также распорядился найти точки, где необходимо установить новые туалеты, изучить мировой опыт. Через месяц Управление городского хозяйства должно представить детальный отчёт.