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«Бездарный сон старой лошади»

15.06.2018 14:08 6 995 Дмитрий Ивьев
«Бездарный сон старой лошади»

С памятниками, скульптурами, арт-объектами областному центру не везёт категорически. Что ни установят в городе, оно сразу становится поводом для анекдота. Чего стоит одна только история с бронзовым факелоносцем, на которого то трусы «надевали», то в целлофан бедолагу заматывали, пока наконец с глаз долой, то есть к Ледовому дворцу, не убрали.

Буйство фантазии

Но, как показывает практика, жизнь ничему нас не учит — на горизонте замаячили новые грабли. Задумали городские власти осчастливить калужан новым памятником — в честь 650-летия Калуги. Разговоры о нём начались ещё год назад. И вот в конце марта горуправа объявила открытый конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта. Установить его собираются на Правом берегу, на кольцевой развязке отремонтированной Шопинской дороги. 

Требования к конкурсантам предъявлялись следующие: оригинальность и новизна проекта, архитектурно-скульптурной композиции, органичное размещение памятника в архитектурно-ландшафтной среде, а также экономичность проектного решения.

Итоги конкурса подвели в конце мая. Работы получились действительно оригинальными. Правда, они не всегда поддаются словесному описанию, но вызывают большой ассоциативный ряд.

Устремлённые в небо стелы в виде стрел, порталов и геометрических фигур, пузатенький космонавт, конусы и башни — участники творческого состязания дали разгуляться своей фантазии.

Как оказалось, проекты — всего их 11 — выполнены студентами 2-го и 3-го курсов, которые учатся на факультете дизайна одного из калужских вузов. Лучшей комиссия признала работу студентки Полины Борченко. Девушка предложила сделать памятник в виде стилизованного стального дерева.

— По замыслу автора проекта, оно будет символизировать преемственность поколений, а также уравновешенность, мудрость, гармонию и процветание, — сообщает пресс-служба горуправы на своём сайте.

«Определять должны профессионалы»

Новость вызвала бурное обсуждение и на нашем сайте kp40.ru, и в социальных сетях. Многих калужан она повергла в лёгкий шок. «Почему именно дерево? — удивляются люди. — Какое отношение этот образ имеет к Калуге и её истории?»

Вызывает недоумение и место, выбранное для памятника. Кольцевая развязка Шопинской дороги — точка совсем не видовая и малопосещаемая. Посему рассматривать арт-объект будут разве что проезжающие мимо автомобилисты да жители близлежащих домов.

Горожане сравнивают «дерево» с монументом в честь 600-­ле­тия Калуги, установленным на въезде в город, в котором органично всё: и смысловое, и художественное решение, и место установки с прекрасным видом на Оку и с пешей доступностью.

Процитируем здесь мнение известного калужского художника Сергея АНДРЕ­­­­ЕВА, которым он поделился в социальных сетях. Оно стоит того, чтобы к нему прислушались.

  «То, что предлагается, это бездарный сон старой лошади, — считает художник. — По каким критериям проводился конкурс? Почему нет форэскизов, макетов, привязки к местности? Идея выдернута из Интернета. Знаю не понаслышке — сам всю жизнь работал художником-оформителем. Приглядитесь к логотипам — половина в таком стиле. Это как раз тот случай, когда определять должны профессионалы: художники, скульпторы, архитекторы, специалисты по ландшафту, а не школьники».

Неинтересный проект?

 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН, который, вероятно, предполагал подобную реакцию, на подведении итогов конкурса дал понять, что это не окончательный проект памятника.

— До его конкретной реализации потребуется более глубокая детализация и эстетическая доработка предложенной концепции, — сообщает горуправа.

Каких специалистов привлекут к тому, чтобы довести идею до ума, неизвестно. По сути, профессиональное сообщество уже выразило своё отношение к конкурсу, отказавшись от участия в нём. На вопрос, почему, в той же виртуальной дискуссии ответила калужский скульптор Светлана ФАРНИЕВА: «Объ­­ект невелик — денег на нём не заработаешь. Да и, наверное, интереснее и масштабнее есть проекты».

Как в итоге будет выглядеть памятник и когда мы сможем увидеть окончательные эскизы, пока не знает никто. Сергей Андреев убеждён: пока ещё есть время, тему обязательно нужно обсуждать — чтобы потом не было мучительно стыдно: «Если, не дай Бог, установят этот памятник, потом схватятся за голову и скажут: «Да, ерунда, но что поделаешь — поздно».

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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Тэги: благоустройство олег стрекозин
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