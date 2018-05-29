Всё сначала: набережную Оки будут проектировать с нуля

В понедельник, 28 мая, в Калуге состоялось заседание градостроительного совета, участники которого вновь вернулись к вопросу строительства набережной Оки. Эта тема остаётся актуальной для города уже лет 10. В разные годы своё видение развития территории, которая находится между Гагаринским и Пучковским мостами, представляли многие архитекторы. В 2015-м даже начались работы по проектированию набережной. Построить её планировали к юбилею Калуги, который мы будем праздновать в 2021 году.
Однако до финала проектировщики – специалисты из Санкт-Петербурга – так и не добрались. На одном из брифингов губернатор Анатолий АРТАМОНОВ по этому поводу сказал, что проектная организация «расписалась в своей несостоятельности».
Возникли и проблемы с финансированием: федеральный центр дал понять, что выделение средств на строительство капитальных сооружений к 650-летию Калуги не планируется.
Потихоньку разговоры о строительстве набережной сошли на нет. Многие даже решили, что на этой идее в принципе поставлен крест. Поэтому новость о том, что градостроительный совет вернулся к данному вопросу, оказалась неожиданной.
Отметим, что совещание по актуальному для калужан вопросу проходило в достаточно закрытом режиме. В городском плане мероприятий оно не значилось, СМИ на градсовет пригласить, как всегда, «забыли». Мы оказались там почти случайно.
На суд калужских градостроителей и архитекторов было представлено две концепции. Авторами первой являются специалисты крупной российской компании «Трест гидромонтаж». На участке от Гагаринского моста до улицы Беляева они предлагают создать двухуровневую торгово-рекреационную зону.
- Верхний уровень – бульварная зона со смотровыми площадками, арт-объектами, кафе, - пояснил представитель компании, показывая слайды.
- Следующая зона – прогулочная. Здесь сосредоточены объекты для всех групп населения: детские и спортивные площадки, скалодромы, велодорожки и т.д.
- Далее формируется зона, направленная на выставочно-образовательные цели, где будут сконцентрированы памятники, знаковые объекты, характеризующие Калугу.
- Здесь же появится двухуровневый пешеходный вантовый мост, который не только свяжет левый берег Оки с правым, но и станет ярким архитектурным акцентом.
- Следующая зона – променад, где непосредственно у набережной будет располагаться территория для пешеходных прогулок, пробежек.
Стоимость проекта его авторы оценили примерно в 4,2 млрд. рублей.
Эта концепция вызвала у членов градостроительного совета много замечаний.
- Скажите, пожалуйста, вы изучали границу подтопления? – поинтересовался архитектор Александр ФОКИН.
- Да, мы смотрели материалы, переданные нам организацией, которая ранее разрабатывала этот проект, - ответили проектировщики. – Там действительно зона подтопления покрывает чуть большую часть той территории, которую мы разрабатываем в своём проекте. Но в тех отчётах, которые были, указано, что показатели, которые заложены, уменьшились.
- Паводок, который случился нынче в Сибири, тоже никто не предполагал, - сказал в ответ Фокин.
- Народ здесь бывает только в летний период, - добавил архитектор Николай СВИРИДЕНКО. – В осенний и зимний – крайне редко. Сомнительно, что люди сюда повалят. Надо рассматривать большую территорию, включая улицу Салтыкова-Щедрина, Кутузова с возможностью размещения здесь жилья. Если проект не получит выход по жилью, эти миллиарды не окупятся.
- Для Калуги набережная – последняя возможность разгрузить центр, - считает депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ. – А для микрорайона «Правобережье» это ещё и возможность дополнительного въезда в город, кроме улиц Гагарина и Набережная. Насколько я вижу, здесь дороги вообще не предусмотрены. Получается, реализовывая эту концепцию, мы лишаем город возможности разгрузить центр.
- Меня смущает то, что нам представили картинки летнего периода. Как вы планируете привлекать сюда жителей зимой? – поинтересовалась Елена ЕФИМОВА.
Ответ прозвучал несколько размыто:
- Это вопрос наполнения зон активностей. Есть объекты, которые можно использовать и зимой, и летом. В рамках данной концепции мы этот момент не прорабатывали.
Усомнились архитекторы и в необходимости строительства пешеходного моста.
- Какова целесообразность этого? Зачем двухуровневый? Насколько востребованным он будет? – размышлял вслух Николай Свириденко.
- Надо сначала грамотно всё это посчитать, а потом рисовать картинки, - резюмировал Александр Фокин.
Следующую концепцию представил московский архитектор Илья ЗАЛИВУХИН, специалист компании «Яуза-проект». С нашим городом он знаком не понаслышке: именно Заливухин разрабатывал в 2008 году проект «Сити-парк Калуга», который по ряду причин так и не был реализован.
Главное отличие второй концепции заключается в том, что она предполагает развитие не только одного небольшого участка, расположенного вдоль берега Оки, но и примыкающих к нему кварталов: улиц Набережной, Подвойского, Воробьёвской, Красная Гора.
- Это огромный, сложный проект, требующий комплексного подхода, - рассказал на презентации Илья Заливухин. – Здесь и транспорт, и социология, и благоустройство, и экономика, и политика. Любой градостроитель и архитектор поддержит меня в том, что территория, которая примыкает к этой зоне, должна развиваться. Оставаться в своём нынешнем состоянии она не может.
Что касается обустройства непосредственно той зоны, которая находится ближе к Оке, то Заливухин предложил следующий сценарий её развития:
- Одно из решений – формирование полноценной городской улицы с магазинами, пешеходными переходами, светофорами. С одной стороны стоят дома, с другой идёт склон, где могут быть ландшафтный парк, пристань, небольшие кафе.
- В конечном итоге у нас получается комплексный подход к развитию территории набережной Калуги, - подытожил своё выступление архитектор. – Организация проектирования этой зоны даст толчок к развитию градостроительства, архитектуры, экономики. Это не утопия. Просто необходима планомерная работа и желание властей этим заниматься.
Эта концепция участникам градостроительного совета с точки зрения экономики понравилась больше. Хотя и она вызвала вопросы. Кого-то смутила слишком плотная жилая застройка, других – высокая этажность зданий.
В итоге члены градсовета решили ещё раз изучить подробно все наработки и идеи, связанные с набережной Оки, и обсудить их более детально на следующем заседании. Предварительно его запланировали на середину июля.
- Это наша первая, но, надеюсь, не последняя встреча, - сказал, завершая совещание, начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. – Будем и дальше обсуждать. Надеюсь, придём к реальному видению развития этой территории и всё-таки начнём эту тему реализовывать. Надеюсь, это произойдёт в недалёком будущем, в нашей с вами жизни, и мы сможем это увидеть и насладиться этим.
- Хорошо бы, - вздохнул в ответ кто-то из архитекторов. – А то жизнь-то проходит…
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